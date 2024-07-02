Соратник Кадырова заявил, что Киев знает время окончания СВО Алаудинов: Киев понимает, что СВО завершится в 2024 году

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Апти Алаудинов

Специальная военная операция завершится в 2024 году, сообщил командир отряда спецназа «Ахмат», замначальника ГУ МО РФ по военно-политической работе Апти Алаудинов в эфире Первого канала. Причем, по его словам, противник об этом тоже знает.

Мы собираемся в этом году завершить СВО. <...> Я больше чем уверен, что в этом году осенью мы СВО завершим. Об этом я говорил и в 2022 году, и в 2023, и в 2024. Об этом уже знает и наш враг тоже, — сказал он.

До этого командир спецназа «Ахмат» прогнозировал, что оборона ВСУ начнет сыпаться на большинстве направлений уже в мае — июне. Украинские бойцы возводят достаточно серьезные фортификационные сооружения, но они не остановят российскую армию, отмечал Алаудинов. По его словам, российские военные хорошо подготовлены и имеют козыри в рукаве.

Ранее Алаудинов отмечал, что разрешением бить по России Запад рассчитывает спровоцировать бунты внутри страны. По его словам, подобная стратегия — это часть гибридной войны, однако она обречена на провал. Противники РФ не понимают духовную составляющую населения России, считает он.

Глава Чечни Рамзан Кадыров до этого опубликовал видео встречи Алаудинова с тремя бывшими бойцами ВСУ, изъявившими желание отправиться в зону СВО в составе российской армии. Чеченский лидер заявил, что понимает их отказ воевать за армию, командование которой «зверски» относится к личному составу.