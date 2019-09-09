https://static.news.ru/photo/e49b064c-d373-11e9-b950-fa163e074e61_660.jpg Фото: Peter Steffen/dpa

Восемь граждан другого государства задержаны за незаконный сбор мацутакэ или японского трюфеля — краснокнижного соснового гриба в Приморском крае.

Трое из них задержаны в Уссурийске, еще пятеро — в селе Камень-Рыболов, в общей сложности им удалось собрать 50 килограммов мацутакэ. Отмечается, что этот гриб высоко ценится в восточных медицинских практиках, передаёт РИА Новости .

Как писал News.ru ранее, полицейские вьетнамского Ханоя обнаружили в автомобиле гражданина Нгуена Хуу Хюэ семь замороженных тигрят. Мужчину задержали, его подозревают в масштабном браконьерстве и контрабанде диких животных из Лаоса во Вьетнам и Китай.