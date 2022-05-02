СМИ назвали дату съезда ЛДПР, где выберут нового председателя партии РИА Новости: нового председателя ЛДПР выберут на съезде 25 мая

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Съезд ЛДПР, на котором выберут нового председателя партии, пройдёт 25 мая. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией. Ранее во фракции ЛДПР в Госдуме сообщали, что решение о месте и дате проведения съезда будет обнародовано после 15 мая.

Съезд ЛДПР пройдёт 25 мая, — сообщил собеседник агентства.

Бессменный руководитель партии Владимир Жириновский ушёл из жизни 6 апреля. Ему было 75 лет. Лидер либерал-демократов скончался вследствие осложнений, вызванных тяжёлым течением коронавируса. Политики, звёзды и коллеги выразили соболезнования родственникам и близким политика. Президент РФ Владимир Путин также почтил память Жириновского.

Ранее депутат Госдумы Елена Драпеко заявила, что возглавить ЛДПР после смерти Владимира Жириновского могут руководитель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий или губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярёв. По мнению парламентария, эти политики имеют все шансы стать преемниками Жириновского. Вместе с тем Драпеко отметила, что «Владимира Вольфовича с его способностью предвидеть события и умением вести за собой людей будет очень не хватать».