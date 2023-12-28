Смертельная связка для врага: новая гаубица «Коалиция-СВ» плюс «Пенициллин»

Фото: Илья Питалев/РИА Новости

Гаубицы «Коалиция СВ» должны появятся в зоне спецоперации в ближайшие дни. Само по себе это оружие очень мощное и страшное для противника. Но «Коалиция-СВ» может работать в связке с новым комплексом артиллеристской разведки «Пенициллин», что сделает ее еще более опасной. NEWS.ru попросил высказать свое мнение о гаубице «Коалиция-СВ» и о том, какие возможности у нее появятся благодаря «Пенициллину», военного эксперта капитана I ранга Василия Дандыкина.

Мы давно ждали «Коалицию-СВ»

— Новая гаубица «Коалиция-СВ» — это само по себе очень грозное оружие, которое наша армия давно ждала. Данная гаубица может действовать сама по себе, в том числе и в одиночном порядке. Например, она может работать с беспилотными аппаратами, которые наводят ее на цель.

Отмечу, что «Коалиция-СВ» — это новейшая наша разработка, она была принята на вооружение в срочном порядке без длительного традиционного комплекса испытаний. Но так бывает, это нормально. И характеристики «Коалиции-СВ» получились такие, что противник ее сразу же испугался. Ведь она превосходит американскую САУ Paladin или немецкую PzH 2000 и другие аналоги по дальности, точности и скорострельности.

«Коалиция-СВ» может стрелять управляемыми снарядами на расстояние до 70 км. Таких характеристик нет у техники противника. А это говорит о том, что экипаж «Коалиции-СВ» может наносить удары по врагу, но при этом сам оставаться в безопасности.

Для борьбы с артиллерией противника

— На деле это значит, что мы начали получать отличное средство для ведения контрбатарейной борьбы. И получили возможность эффективно бороться с САУ противника, которые сейчас, например, периодически обстреливают Донецк и другие города. Теперь подавлять дальнобойную артиллерию противника можно будет не только благодаря корабельной артиллерии, но и используя «Коалицию-СВ».

Причем, «Коалиция-СВ» отличается не только дальнобойностью, но и другими элементами конструкции. В ее основе лежит шасси от танка Т-90, что обеспечивает большую маневренность и высокую скорость передвижения техники (скорость езды «Коалиции-СВ» — 60 км/ч, запас хода рассчитан на 420 км).

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Кроме того, эта самоходная установка имеет полностью необитаемую башню — в ней расположено только орудие и автомат заряжания. А экипаж спрятан в бронекапсуле, что повышает выживаемость. Плюс важно, что на других аналогичных САУ — например, на «Мста-С» — требуется экипаж из пяти человек, а здесь нужно лишь трое.

Кстати, благодаря особенностям конструкции «Коалиция-СВ» еще и стреляет очень быстро: все подготовительные работы типа выбора снаряда, установки взрывателя, наведения и так далее тут происходят автоматически.

«Пенициллин» услышит все

— Работа «Коалиции-СВ» в связке с комплексом артиллеристской разведки «Пенициллин» лишь облегчит возможности для контрбатарейной борьбы. Ведь «Пенициллин» действует не по традиционной схеме с использованием радиолокационных возможностей. Он находит позиции противника при помощи акустических и тепловых волн. А они возникают всегда в тот момент, когда противник производит выстрел из артиллерии. При этом особенности комплекса «Пенициллин» в том, что враг не сможет его засечь, ведь он работает только в режиме приема. В отличие от радиолокационных комплексов здесь не может быть и радиолокационного подавления.

«Пенициллин» способен определить координаты точки, откуда ведется стрельба, всего за пять секунд. А теперь представьте, как может работать связка «Пенициллин» и «Коалиция-СВ». Комплекс артиллеристской разведки быстро находит цель и определяет ее положение. Координаты тут же передаются экипажу «Коалиции-СВ», которая начинает очень быстро и весьма точно бить по противнику. До 16 выстрелов большими 152-миллиметровыми снарядами в минуту! Мало того — и в этом тоже уникальность «Коалиции-СВ», есть режим, который позволяет вести огонь под чуть разными углами. Одна установка способна всего за минуту поразить большую площадь.

В итоге враг получит жесткий ответ. А сейчас нам именно это и нужно. Требуется быстро подавлять дальнобойную артиллерию врага и не дать ему после выстрелов передислоцироваться. Противник должен понимать — на каждый выстрел даже из глубины обороны может мгновенно прилететь ответка.

Враг уже все понял

— Вообще отмечу, что прямо сейчас мы видим стремительное развитие наших бронетанковых войск и артиллерии. Еще недавно кому-то казалось, что артиллерия уже особо и не нужна. А оказалось, что она по-прежнему основа вооруженных сил. И сейчас мы сильно шагнем вперед в этой области. Русские, может быть, долго запрягают. Но раз уж мы запрягли, то потом быстро едем. И враг это уже почувствовал. А скоро почувствует еще сильнее.

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