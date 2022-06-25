«Смело идите вперёд»: Путин поздравил выпускников с окончанием школы Путин поздравил выпускников с окончанием школы

Фото: Kremlin Pool/Global Look Press

Владимир Путин

Президент России Владимир Путин поздравил выпускников с окончанием учёбы. Глава государства пожелал им найти дело жизни, позволяющее максимально раскрыть личный потенциал, а также не унывать и стремиться вперёд. Обращение опубликовано на официальном сайте Кремля.

Во всех регионах — и в больших городах, и в небольших поселках выпускники прощаются со школой, говорят искреннее спасибо своим наставникам. От всей души поздравляю вас, ваших учителей, родителей, всех ваших близких с этим замечательным событием, — сказал Путин.

Он отметил, что для вчерашних школьников начинается новая, взрослая жизнь, которая даёт очень много возможностей. И в этом случае очень важно найти дело по душе, в котором «максимально раскроются ваши таланты, способности, ваш потенциал».

Путин посоветовал выпускникам всегда ставить перед собой самую высокую планку, решать любые задачи на «пять с плюсом» и «по полной вкладываться» в то дело, которым занимаешься.

И тогда вы обязательно добьетесь успеха — личностного, творческого, профессионального, а ваши мечты непременно станут реальностью, — сказал президент.

Путин также добавил, что нынешним школьникам и студентам предстоит творить будущую историю России, поэтому они должны «дерзать, мечтать и смело идти вперёд».

.24 и 25 июня в большинстве российских школ проходят выпускные.