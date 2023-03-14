Слесарь выиграл миллиард в лотерею. Это правда не подстроено и всё честно? Александр Земсков из Нижнего Новгорода до сих пор не верит своему счастью, благодаря миллиарду он погасит кредиты и купит новый автомобиль

Фото: Пресс-служба «Столото»

Александр Земсков

В России появился еще один миллиардер: победителем новогоднего, 1473-го тиража «Русского лото» стал слесарь из Нижнего Новгорода Александр Земсков. Простой работяга сорвал джекпот и выиграл миллиард рублей. Правда, чистый выигрыш получился чуть меньше. После вычета налога победитель получит 850 миллионов 100 тысяч рублей в течение 180 календарных дней с даты предъявления лотерейного билета. На что слесарь потратит выигрыш, почему одним везет, а другим нет, можно ли выиграть миллиард в лотерею честным путем — ответы в материале NEWS.ru.

Почему слесарь обратился за выигрышем только через два месяца

Новогодний розыгрыш устраивал крупнейший распространитель государственных лотерей «Столото». В компании рассказали, что счастливчик узнал о своей победе из шоу «Новогодний миллиард», которое он смотрел в прямом эфире вместе с супругой. Однако победитель долго не мог поверить в свое счастье, поэтому за выигрышем Александр обратился позднее. Изучив информацию о порядке оформления и получения крупного выигрыша, только спустя два месяца, в середине февраля, мужчина приехал в лотерейный центр «Столото» в Москве, предоставил победный типографский билет и прошел требуемую по закону идентификацию.

Сам Александр Земсков рассказал РИА Новости, что вместе с женой решил намеренно выждать паузу, чтобы шумиха вокруг розыгрыша спала. Мужчина признался, что еще не осознал своего счастья и до сих пор не верит в новогоднее чудо.

Нам не верится, что это не сон, а реальность. Миллиард — это баснословная сумма. А я ведь простой человек, который привык всего добиваться собственным трудом. Не мог представить, что вмиг стану миллиардером, тем более выиграю в лотерею, — сказал Земсков.

Фото: Пресс-служба «Столото» Александр Земсков

Сорвавший большой куш Александр заявил, что крупная сумма поможет ему погасить кредиты и купить новый автомобиль. Скорее всего, это будет японская марка, так как мужчина предпочитает именно такие машины.

Кто еще выигрывал миллиард в России?

История слесаря-миллиардера Александра Земскова не единственная. Первый лотерейный миллиардер в России появился 1 января 2020 года по итогам новогоднего тиража «Русского лото». Тогда победительницей стала пенсионерка Надежда Бартош. О своем выигрыше в один миллиард рублей жительница Подмосковья узнала лишь спустя несколько дней, так как семья не спешила проверять результаты тиража. По словам Надежды, миллиардером она себя не ощущает, жизнь после выигрыша никак не поменялась. По данным СМИ, свой миллиард счастливица расходует рационально, в том числе на развитие бизнеса, который она открыла на пенсии, а также на благотворительность.

Почему прошлого победителя лотереи подозревали в сговоре?

Сразу после сообщений о появлении в России пенсионерки-миллиардерши пользователи Сети задались вопросом, не было ли тут сговора. Интернет-расследователи бросились «разоблачать» победительницу и предположили, что Надежда Бартош — не обычная провинциальная пенсионерка, а бизнесвумен. Как сообщали СМИ, полная тезка Надежды Бартош из Одинцово значилась владелицей компании, занимавшейся продажей черной и красной икры. А тезка сына пенсионерки Алексей Бартош числился собственником рыбного хозяйства «Шостка» в Тверской области. Однако никаких подтверждений связей и сговора семьи Бартош с организаторами лотереи не нашли.

В самой компании «Столото» заявили, что никаких махинаций не было и они при определении победителя в принципе невозможны. Телеканал НТВ, транслировавший розыгрыш, подтвердил, что счастливчик стал известен не в записи, а в прямом эфире.

Реально ли выиграть миллиард в лотерею честным путем?

С 2014 года в России проводятся только государственные лотереи, которые организуются министерствами финансов и спорта. «Столото» отвечает за распространение билетов. От лотерейной деятельности в государственный бюджет регулярно перечисляются обязательные отчисления, в том числе в поддержку российского спорта. Эксперт по игорному бизнесу Дмитрий Слободкин в разговоре с NEWS.ru подтвердил, что в новогодних лотереях действительно могут разыгрываться такие крупные суммы и счастливчиком может стать каждый.

Фото: Пресс-служба «Столото»

Если устроители игры и ее участники никак не могут влиять на результат, тогда это честная игра. Это основа любой азартной игры. Выиграть такую сумму можно, потому что существует такая вероятность. Все вероятности подсчитаны, всегда можно зайти и посмотреть вероятность выигрыша. С математической точки зрения это возможно. В США выигрывают сотни миллионов долларов. Здесь нет никакого события, потому что есть джекпот, — объяснил Слободкин.

Эксперт напомнил об истории Бартош и также подтвердил, что никаких реальных доказательств ее сговора со «Столото» найдено не было. Так что фортуна может улыбнуться абсолютно любому.