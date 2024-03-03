СКР возбудил уголовное дело по следам КТО в Ингушетии

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Ингушетии возбуждено уголовное дело по факту посягательства на жизнь сотрудников правоохранительных органов, сообщает пресс-служба Следственного комитета. Забаррикадировавшиеся в квартире многоэтажного дома боевики оказали сопротивление при проведении контртеррористической операции, пояснили в СКР.

По данным следствия, 2 марта 2024 года в ходе реализации оперативной информации по розыску участников незаконного вооруженного формирования, действующего на территории Республики Ингушетия, при попытке осмотра расположенной в городе Карабулаке квартиры сотрудникам правоохранительных органов было оказано вооруженное сопротивление, — говорится в сообщении.

Среди силовиков ранения получили три человека. Сообщалось, что случайный прохожий погиб во время перестрелки сотрудников специальных подразделений с боевиками.

2 марта оперативный штаб Ингушетии сообщил, что с 19:30 мск в целях пресечения терактов и преступлений террористической направленности в части города Карабулака введен режим КТО. Район операции был ограничен на четырех улицах. В результате были ликвилированы шестеро боевиков, причастных к покушению на пост ДПС в регионе.