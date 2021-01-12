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СКР проводит проверку по факту похищения российского моряка пиратами

19:18, 12 января 2021
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Московское межрегиональное следуправление на транспорте СКР начало доследственную проверку по факту похищения пиратами в Гвинейском заливе гражданина России с танкера AGISILAOS.

Судно было атаковано вооружёнными злоумышленниками в конце ноября 2020 года. Пираты захватили экипаж, в составе которого был житель Краснодарского края.

Следствие проводит мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств инцидента. Пол итогам проверки будет принято процессуальное решение, сообщается на сайте ведомства.

7 января 2021 года россиянин и остальные моряки были освобождены. В настоящее время он помещены в одну из нигерийских больниц, где им будет проведено обследование.

Как писал NEWS.ru, Гвинейский залив в настоящее время является одним из самых опасных районов для судоходства. Вначале декабря атаке пиратов подверглось очередное судно — New Ranger, шедшее под флагом Мальты с грузом химикатов.

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