СКР проводит проверку по факту похищения российского моряка пиратами

Московское межрегиональное следуправление на транспорте СКР начало доследственную проверку по факту похищения пиратами в Гвинейском заливе гражданина России с танкера AGISILAOS.
Судно было атаковано вооружёнными злоумышленниками в конце ноября 2020 года. Пираты захватили экипаж, в составе которого был житель Краснодарского края.
Следствие проводит мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств инцидента. Пол итогам проверки будет принято процессуальное решение,
7 января 2021 года россиянин и остальные моряки были освобождены. В настоящее время он помещены в одну из нигерийских больниц, где им будет проведено обследование.
Как писал NEWS.ru, Гвинейский залив в настоящее время является одним из самых опасных районов для судоходства. Вначале декабря атаке пиратов подверглось очередное судно — New Ranger, шедшее под флагом Мальты с грузом химикатов.