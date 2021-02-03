Скончался доктор Филатов

https://static.news.ru/photo/a05bbc10-66c5-11eb-9c4f-96000091f725_660.jpg Фото: Viktor Chernov/Russian Look

Заместитель директора по научной работе НИИ вакцин и сывороток им. И. И. Мечникова, член-корреспондент РАН, заслуженный врач России Николай Филатов умер в Москве. Что стало причиной смерти — не уточняется.

Предполагается, что медик умер от осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией, однако эти данные не подтверждены. Филатову было 66 лет, сообщает РБК со ссылкой на заявление института.

Филатов в 1977 году окончил Первый Московский медицинский университет. С конца 80-х годов он был главным санитарным врачом Москвы.

Ранее NEWS.ru писал, что умер один из авторов юмористического шоу «Кривое зеркало» Вячеслав Полейко. Об этом сообщил участник программ, юморист Александр Морозов.

Полейко окончил МАИ, с 1979 года работал в Театре Михаила Задорнова. Его монологи на эстраде исполняли Михаил Задорнов, Михаил Евдокимов, Евгений Петросян.