Скончался депутат Госдумы Фатих Сибагатуллин Скончался депутат Госдумы от Татарстана Фатих Сибагатуллин

Фото: Пресс-служба Госдумы РФ

Фатих Сибагатуллин

В ночь на пятницу, 24 июня, умер депутат Госдумы РФ от Татарстана Фатих Сибагатуллин. Об этом сообщила пресс-служба главы республики Рустама Минниханова. Он выразил соболезнования семье политика.

Это большая потеря не только для родных и близких Фатиха Саубановича. Он был яркой фигурой, настоящим патриотом, который искренне любил свою родную землю, — приводит пресс-служба слова Минниханова.

О причинах смерти депутата не сообщается. Сибагатуллину было 72 года.

Фатих Сибагатуллин был депутатом Госдумы РФ V, VI и VII созывов. Ранее он занимал должность министра сельского хозяйства и продовольствия Республики Татарстан, был главой Нурлатского района и депутатом Госсовета Татарстана.

У парламентария остались жена и семеро детей.

Ранее стало известно о смерти заслуженного артиста РСФСР и доцента кафедры актёрского мастерства ГИТИСа Владислава Долгорукого. На момент смерти ему было 75 лет. Причина трагедии не сообщается.