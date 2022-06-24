В ночь на пятницу, 24 июня, умер депутат Госдумы РФ от Татарстана Фатих Сибагатуллин. Об этом сообщила пресс-служба главы республики Рустама Минниханова. Он выразил соболезнования семье политика.
Это большая потеря не только для родных и близких Фатиха Саубановича. Он был яркой фигурой, настоящим патриотом, который искренне любил свою родную землю, — приводит пресс-служба слова Минниханова.
О причинах смерти депутата не сообщается. Сибагатуллину было 72 года.
Фатих Сибагатуллин был депутатом Госдумы РФ V, VI и VII созывов. Ранее он занимал должность министра сельского хозяйства и продовольствия Республики Татарстан, был главой Нурлатского района и депутатом Госсовета Татарстана.
У парламентария остались жена и семеро детей.
Ранее стало известно о смерти заслуженного артиста РСФСР и доцента кафедры актёрского мастерства ГИТИСа Владислава Долгорукого. На момент смерти ему было 75 лет. Причина трагедии не сообщается.