Желающим поехать этим летом на южные российские курорты не придётся платить за отдых больше, чем в прошлом году. Отели не планируют поднимать цены из-за невысокого спроса, который в итоге может оказаться на треть ниже прежнего. В то же время значительно сильнее придётся потратиться рискнувшим отправиться за границу. Причём после возвращения их может ожидать уже привычный карантин. К каким отпускным тратам стоит готовиться россиянам — выяснял NEWS.ru.

В этом году цены на авиабилеты и туристические поездки по России не превысят прошлогодние, рассказал NEWS.ru вице-президент Ассоциации туроператоров России Дмитрий Горин. Даже несмотря на возросшие затраты санаториев и гостиниц на дезинфекцию, обеспечение социального дистанцирования и другие меры предосторожности.

По словам Горина, даже жители Москвы при определённых условиях уже могут поехать отдыхать в санатории Краснодарского края. Тогда как с начала следующего месяца могут открыться и гостиницы.

Сейчас можно говорить о старте поездок в санатории с медицинской лицензией. При наличии справки об отсутствии коронавируса, справки эпидокружения и санаторно-курортной карты этим уже могут воспользоваться с 1 июня в том числе москвичи. Можно говорить, что при благоприятном развитии ситуации в июле откроются и курортные гостиницы. Это очень важно для туризма. На этапе открытия гостиниц справка будет необязательна. Дмитрий Горин вице-президент Ассоциации туроператоров России вице-президент Ассоциации туроператоров России

Сколько денег потребуется

В июле-августе средняя стоимость турпакета на двоих человек в отели Сочи и Крыма составит 20-30 тысяч рублей, отметил в беседе с NEWS.ru вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ), председатель комитета Торгово-промышленной палаты по предпринимательству в сфере туризма Юрий Барзыкин. На цифры повлияет, в частности, снижение потока отдыхающих.

Цены не будут выше, чем в прошлом году. А даже по определённым направлениям на 10-15% ниже за счёт перевозки. Может быть, в августе, по каким-то востребованным средствам размещения и будет дороже, но не критично. Думаю, сезон состоится, но где-то на 30-40% меньше народу будет в целом. И не только потому, что проблемы, а потому что люди деньги на еду тратят, и постараются за это время хоть что-то заработать. Поэтому и цены взвинчивать не будут. Спрос достаточно невысокий. Юрий Барзыкин вице-президент Российского союза туриндустрии вице-президент Российского союза туриндустрии

На днях посол Италии в России Паскуале Терраччано заявил о готовности зарубежной страны принимать российских туристов с 15 июня. Он отметил, что государство не планирует вводить какие-либо дополнительные ограничения для въезда, включая требование справки о вакцинации от COVID-19.

Как полагает Барзыкин, стоимость отдыха за рубежом может составить в среднем от 88 тысяч рублей на человека. В том числе, в Италии и Турции. Сэкономить получится, если поехать, например в трёхзвездочный отель и не оплачивать питание.

Одними из наиболее бюджетных зарубежных направлений в этом году вице-президент РСТ назвал Тунис, Турцию и Грецию. В то же время пока трудно оценить перспективы поездок россиян за границу. Например, в ряде стран предъявляют к туристам перечень требований.

Допустим, Испания. С 1 июля приезжайте, да. Но те, кто приезжает, на их территории коэффициент заражённости не должен быть выше, чем на территории, на которую они прибывают. Но мы сегодня в тройке. Пока туда не только приёма, но и выезда нет для туристов. Так же в Турции. Где-то с середины июля-начале августа ситуация будет проясняться. Это видно по авиакомпаниям, которые осторожно заявляют международные полёты на август-сентябрь, — пояснил Барзыкин.

Он отметил, что за рубежом есть повышенный риск заразиться коронавирусом. Причём после возвращения оттуда может быть предусмотрен карантин.

Превратятся ли отели в обсерваторы

Чтобы снизить риск распространения заболевания, нужно в аэропортах курортных регионов за счёт отеля или самого туриста проводить обязательное тестирование на COVID-19, уверен зампред комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Сергей Кривоносов.В противном случае в гостиницах могут происходить вспышки коронавируса.

На примере Вены — это очень большой туристический центр. То есть, там в аэропорту делается тест, и туристы могут дальше без ограничений передвигаться. Если такие тесты будут сертифицированы в ближайшее время, и в аэропортах курортных центров это будет налажено, тогда можно будет открыть курорты без обсерваторов. Если открыть курорты без этого барьера в виде тестирования, может произойти вспышка на курортах. Это очень тонкая линия. Есть опасность, что курорты могут в обсерваторы превратиться. Сергей Кривоносов заместитель председателя комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодёжи заместитель председателя комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодёжи

Он добавил, что следует продолжать работу по поддержке отелей. В частности, предоставлять им льготные кредиты для выплаты зарплаты сотрудникам или создания смежного бизнеса. Если государство поможет индустрии, то впоследствии можно будет договариваться с ней о ценах на услуги, заключил Кривоносов.

Можно ли заразиться в море

В летнее время в море возле отельных пляжей собирается много людей. Однако риск заразиться коронавирусом во время купания в морской воде минимален, рассказала NEWS.ru терапевт Людмила Лапа.

Мы говорим о воздушно-капельном пути. Если мы не разговариваем, сторонимся других людей, думаю, что риск заражения очень низкий. Там всюду ветрено — в любом море. Всегда ветер дует либо с моря, либо на море. Хорошая смена воздушного пространства. Почему говорят, что воздух там чище? Потому, что там вода — все пылевые осадки садятся и растворяются, а в воде у нас вирус не живёт. А раз он в воде не живёт, значит мы можем с вами спокойно плавать. Людмила Лапа терапевт терапевт

Она добавила, что во время отдыха следует соблюдать дистанцию, общаясь с людьми. А также не пользоваться чужими вещами, включая полотенца и очки.

Как заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова, отдыхающим на пляже не нужно будет носить медицинские маски. Однако не связанным семейными отношениями людям потребуется соблюдать социальную дистанцию.