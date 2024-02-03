В регионе РФ возбудили уголовное дело из-за разгрома могил участников СВО Во Владикавказе возбудили уголовное дело из-за осквернения могил участников СВО

Фото: СК РФ

Следователи возбудили уголовное дело по факту осквернения могил участников СВО на Аллее Героев Восточного кладбища во Владикавказе, сообщила в Telegram пресс-служба Следственного управления (СУ) СК России по Северной Осетии. Ранее председатель СК Александр Бастрыкин обратился к следователям с поручением о возбуждении дела.

По поручению председателя Следственного комитета России [Александра Бастрыкина] Иристонским межрайонным следственным отделом по городу Владикавказ СУ СК России по РСО-Алания возбуждено уголовное дело по факту осквернения мест захоронения (ч. 1 ст. 244 УК), — говорится в сообщении.

В ночь на 2 февраля мужчина проник на территорию Аллеи Героев. Он разбросал венки и вазы с цветами участников спецоперации. Эти действия были квалифицированы в СК по ч. 1 статьи 244 (надругательство над местами захоронения) УК РФ. Следователи устанавливают личность мужчины и собирают доказательства преступления.

В ноябре 2023 года стало известно, что злоумышленники разгромили могилы участников СВО на кладбище Миасса в Челябинской области. Они порезали 25 флагов России и ЧВК, а также подожгли венки на могиле заведующего отделением реанимации Миасской больницы, который уехал на фронт в качестве военного медика.