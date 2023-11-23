Могилы участников СВО разгромили в Челябинской области «Военкоры Русской Весны»: в Миассе разгромили могилы участников СВО

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Могилы участников СВО разгромили в Челябинской области на кладбище города Миасса, сообщает Telegram-канал «Военкоры Русской Весны». По данным канала, злоумышленники порезали 25 флагов России и ЧВК, подожгли венки на могиле заведующего отделением реанимации Миасской больницы, который уехал на фронт в качестве военного медика.

Канал отмечает, что полиция начала проверку. Дело расследуются по статье 244 УК РФ «Надругательство над телами умерших и местами их захоронения».

Telegram-канал «Осторожно, новости» сообщал, что в столице Коми Сыктывкаре родители погибшего в зоне СВО сапера Алексея Бадаева приехали на его могилу в День военного разведчика и обнаружили ее разграбленной: флаг военного подразделения, в котором служил погибший, был украден, а крест — наклонен.

Telegram-канал выяснил, что это сделал 43-летний местный житель, дважды ранее судимый за убийство. Его задержали в тот же день. По данным «Осторожно, новости», он выдернул флагшток, установил его на свой автомобиль Mazda и стал кататься на нем по городу, выдавая себя за участника СВО. В отношении злоумышленника возбудили уголовное дело о надругательстве над местами захоронения (ст. 244 УК РФ).

Ранее сообщалось, что в городе Борзе установили личности пятерых несовершеннолетних, которые в июле 2022 года осквернили могилы солдат, погибших во время спецоперации на Украине. Одному из вандалов исполнилось 16 лет, и он может быть привлечен к уголовной ответственности.