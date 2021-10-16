Синоптик предупредила о первых снежинках в Москве на следующей неделе

Холода придут в московский регион уже на следующей неделе. По ночам вместе с дождём будет наблюдаться мокрый снежок. Об этом NEWS.ru рассказала главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова.

Циклон, который заливал нас дождями по ночам постепенно уходит на север. И в выходные погода будет хорошей. Мы ещё будем находиться в относительно тёплом воздухе, поступающем с юго-западными потоками, - рассказала специалист.

По её словам, в выходные дни в столичном регионе будет облачно с прояснениями, местами возможны небольшие осадки. Температура воздуха днём вырастет до +10. При этом, уже на следующей неделе погода начнёт меняться.

На следующей неделе атмосферное давление начнёт расти. В ночь на вторник, или утром этого дня нас будет пересекать холодный атмосферный фронт, с котором мы ожидаем постепенное понижение температуры. Поэтому в середине недели, не исключено, что в ночные часы к дождю начнёт примешиваться мокрый снежок. Температура ночью будет опускаться до 0 градусов, дневная не превысит +5 +7. И с учетом плотного северо-западного ветра, будет казаться, что на улице стало значительно холоднее, - заключила Позднякова.

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