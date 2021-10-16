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Синоптик предупредила о первых снежинках в Москве на следующей неделе

15:42, 16 октября 2021
Синоптик предупредила о первых снежинках в Москве на следующей неделе Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru
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Холода придут в московский регион уже на следующей неделе. По ночам вместе с дождём  будет наблюдаться мокрый снежок. Об этом NEWS.ru рассказала главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова. 

Циклон, который заливал нас дождями по ночам постепенно уходит на север. И в выходные погода будет хорошей. Мы ещё будем находиться в относительно тёплом воздухе, поступающем с юго-западными потоками, - рассказала специалист.  

По её словам, в выходные дни в столичном регионе будет облачно с прояснениями, местами возможны небольшие осадки. Температура воздуха днём вырастет до +10. При этом, уже на следующей неделе погода начнёт меняться. 

На следующей неделе атмосферное давление начнёт расти. В ночь на вторник, или утром этого дня нас будет пересекать холодный атмосферный фронт, с котором мы ожидаем постепенное понижение температуры. Поэтому в середине недели, не исключено, что в ночные часы к дождю начнёт примешиваться мокрый снежок. Температура ночью будет опускаться до 0 градусов, дневная не превысит +5 +7. И с учетом плотного северо-западного ветра, будет казаться, что на улице стало значительно холоднее, - заключила Позднякова.

Ранее кинолог рассказал, каким собакам вредно гулять под дождём. Осенью в дождливую погоду не рекомендуется выходить на улицу декоративным собакам, породам с короткими лапами, пожилым псам и питомцам без шерсти. Если прогулка необходима, следует позаботиться о защите животного. Об этом рассказал президент Российского кинологической федерации Владимир Голубев.

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