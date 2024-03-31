Симоньян привела доказательство присутствия украинцев в РДК Симоньян: боевики РДК перед атакой на село Козинка говорили на украинском языке

Фото: Сергей Булкин/NEWS.RU

Маргарита Симоньян

В рядах «Русского добровольческого корпуса» (организация признана в РФ террористической, деятельность запрещена) присутствуют украинские кадровые военные, заявила главред медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян в Telegram-канале. Журналист обратила внимание, что на видео перед атакой на село Козинка в Белгородской области герои ролика общались между собой на украинском языке.

Еще кое-что из рубрики «Крайне интересное» оказалось у меня. Вот такой вот «Русский добровольческий корпус» — между собой общаются исключительно на мове. Потому что являются кадровыми украинскими военными. Съемка сделана накануне атаки на Козинку, — написала она под снятым боевиками видео.

Ранее участники Польского добровольческого корпуса (ПДК) заявили о сотрудничестве с «Русским добровольческим корпусом». Соответствующее сообщение пресс-службы организации сопровождалось видеозаписью на русском и польском языках.

До этого сотрудники ФСБ задержали семь сторонников РДК. Все они являются жителями Москвы. По информации спецслужбы, задержанные пытались создать ячейку террористической организации и поддерживали связи с украинскими кураторами: обсуждали нападения на представителей российских правоохранительных органов и военнослужащих.