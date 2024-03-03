Симоньян назвала следующий шаг России в деле с перехваченным разговором Симоньян: послу Германии придется отдуваться в МИД России

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Маргарита Симоньян

Главный редактор RT Маргарита Симоньян написала в Telegram-канале, что уже 4 марта посла Германии в Москве вызовут в российское Министерство иностранных дел. По ее словам, там ему придется отдуваться из-за нашумевшей записи, в которой высокопоставленные офицеры ФРГ обсуждают атаку на Крымский мост.

В связи с нашумевшей записью завтра на Смоленке будет отдуваться посол Германии, — написала Симоньян.

Министерство обороны Германии тем временем подтвердило подлинность обнародованных записей. Глава ведомства Борис Писториус при этом добавил, что в них не велась речь о конкретной атаке, а лишь обсуждались возможные варианты развития событий. Разговор также не означает «зеленого света» в вопросе передачи Украине ракет Taurus, добавил он.

Публикацию перехваченного разговора он также посчитал частью информационной войны России. Вместе с тем министр добавил, что ему пока неизвестно о каких-либо других утечках. По словам Писториуса, информация, упомянутая во время разговора немецких офицеров, не была предназначена для широкой общественности.