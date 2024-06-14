Силы ПВО за ночь перехватили и уничтожили 87 украинских дронов над Россией МО: над Россией уничтожены и перехвачены 87 украинских беспилотников

Фото: МО Украины

Российские силы противовоздушной обороны (ПВО) перехватили и уничтожили 87 беспилотных летательных аппаратов над территорией России, сообщила пресс-служба Минобороны РФ. В ведомстве отметили, что 70 из них пытались атаковать Ростовскую область.

Дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены два БПЛА над территорией Белгородской, два БПЛА над территорией Волгоградской, шесть БПЛА над территорией Воронежской, шесть БПЛА над территорией Курской, семьдесят БПЛА над территорией Ростовской областей, а также один БПЛА над территорией Республики Крым, — уточнили в МО.

Этой же ночью глава Ростовской области Василий Голубев известил, что силы российской ПВО отразили массированную атаку дронов над регионом. По его словам, информации о жертвах не поступало, дроны были уничтожены в районе нескольких населенных пунктов.

До этого силы российской армии отразили массированную атаку ВСУ на Крымский мост. ВСУ направили на объект десяток ракет американского производства ATACMS. Глава МО РФ Андрей Белоусов на заседании Совета министров обороны ОДКБ рассказал, что благодаря действиям ВС РФ удалось спасти сотни жизней. Министр обороны подчеркнул, что «объединенная группировка продолжает <...> принимать меры по выполнению главной задачи — защиты населения Российской Федерации».