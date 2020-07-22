Силуанов заявил, что российское правительство не нанимает хакеров

https://static.news.ru/photo/30a6d8a4-cb17-11ea-a0a1-fa163e074e61_660.jpg Антон Силуанов Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Министр финансов РФ Антон Силуанов сообщил, что российское правительство не нанимает хакеров и не координирует их действия.

Такое заявление министр сделал на фоне обвинений в том, что российские хакеры пытались украсть данные о разработке вакцины от коронавирусной инфекции. Антон Силуанов отметил, что обвинения России в хакерских атаках с целью похищения данных о вакцине от COVID-19 никак не отразятся на экономике и имидже страны.

Нет никаких хакеров, работающих на российское правительство, поэтому наше правительство не принимает во внимание никакие действия хакеров и не координирует их, — процитировали министра финансов в РИА Новости.

Антон Силуанов отметил, что российские учёные разрабатывают отечественную вакцину от коронавируса. Он подчеркнул, что успехи других стран в разработке вакцины не могут стать источником выгоды для российской стороны, а экономические проблемы страны решаются за счёт курса антикризисных мер.

До этого британский Национальный центр кибербезопасности сообщил, что якобы российские хакеры пытались похитить информацию о разрабатываемых вакцинах от коронавирусной инфекции в США, Канаде и Великобритании.

Как писал NEWS.ru ранее, лидер республиканского меньшинства в палате представителей Конгресса США Кевин Маккарти заявил, что подготовит новый законопроект против «российских хакеров». Так политик отреагировал на сообщения о кибератаках на исследовательские центры, где создаются вакцины от коронавируса. Рекомендации из-за попыток взлома проектов по разработке вакцины 16 июля распространили структуры кибербезопасности США, Великобритании и Канады. В них говорится, что кибератаки на организации, разрабатывающие вакцины, провела «группа российской разведывательной службы».