Сибирские контрабандисты вывезли в Китай лес на три миллиарда рублей

https://static.news.ru/photo/078e14e8-54ae-11eb-8fe6-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Российско-китайская группа контрабандистов вывезла из России в Китай древесины почти на три миллиарда рублей. Однако больше половины преступников удалось задержать, сообщил начальник управления по надзору за исполнением законов на транспорте и в таможенной сфере Генпрокуратуры РФ Владимир Тюльков.

По его словам, девять участников группировки взяты по домашний арест, ещё пятеро объявлены в розыск.

В составе преступной группы 15 участников. Ею с 2012 года совершены десятки преступлений, незаконно экспортировано более 340 тысяч кубометров древесины стоимостью свыше 2,7 млрд рублей, — рассказал Тюльков в интервью «Интерфаксу».

Уголовное дело, возбуждённое по факту незаконного экспорта леса, он назвал показательным.

Представитель генпрокуратуры уточнил, что за последние два года только в Восточно-Сибирском транспортном регионе были расследованы десятки уголовных дел о контрабанде древесины. Общая стоимость контрабанды порядка четырёх миллиардов рублей.

При этом, признал Тюльков, «контрабандный вывоз лесоматериалов и морепродуктов, связанные с этим их незаконная вырубка и добыча перекрывают объёмы легальных поставок». Кроме того, по его словам, такие действия «наносят большой вред природе и снижают доходную часть федерального бюджета».

Ранее NEWS.ru писал, что крупную контрабанду древесины пресекли в Сибири. Там двое предприимчивых граждан на продаже российского леса за границу заработали больше 600 млн рублей.