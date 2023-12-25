Шульман в третий раз оштрафовали по статье об иноагентах Суд оштрафовал Шульман на 50 тысяч рублей за нарушение закона об иноагентах

Политолога Екатерину Шульман (внесена Минюстом РФ в список иноагентов) оштрафовали в третий раз за нарушение деятельности иностранного агента, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу суда. Так, Мещанский суд Москвы назначил политологу штраф в 50 тысяч рублей за отсутствие маркировки иноагента в ее публикациях.

Суд признал виновной Шульман Е. М. по ч. 4 ст. 19.34 КоАП РФ (производство материалов с использованием интернета без указания на то, что они произведены и распространены иностранным агентом) и назначил ей наказание в виде штрафа в размере 50 тысяч рублей, — сказали в суде.

В сентябре Шульман уже выписывали штраф на 50 тысяч рублей по аналогичной статье. Еще раньше политолога обязали выплатить штраф в 10 тысяч рублей также за отсутствие маркировки иноагента.

Минюст России внес Шульман в реестр иностранных агентов в апреле 2022 года. Сама публицист говорила, что решение ведомства нельзя назвать «поразительной неожиданностью».

Ранее Савеловский районный суд оштрафовал кинокритика Антона Долина (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) на 40 тысяч рублей. Отмечается, что его признали виновным в нарушении деятельности иностранного агента.