Шойгу рассказал о мечте построить город в Сибири

https://static.news.ru/photo/759da16a-edc0-11ea-be07-fa163e074e61_660.jpg Сергей Шойгу Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Министр обороны РФ и президент РГО Сергей Шойгу в разговоре с журналистами рассказал о своей мечте. Как отметил глава ведомства, он мечтает построить удобный, красивый и большой город на территории Сибири.

По словам Шойгу, именно в этой части России происходит добыча более чем 50% меди, 75% никеля. Также в Сибири добывают примерно 90% олова. Однако, несмотря на это, самым крупным производителем электродвигателей из медной проволоки является КНР.

Президент РГО подчеркнул, что в городе, о котором он мечтает, необходимо будет собрать лучших учёных, производителей и предпринимателей. Главная цель будет заключаться в продвижении отечественной науки.

Строительство центра не относится, может быть, к географии, но относится к будущему нашей страны. Такой, знаете, город инноваций, передовой науки и технологий. И место есть замечательное — Минусинская котловина, — цитирует Шойгу KP.RU.

Как ранее писал NEWS.ru, президент Русского географического общества крайне нелестно отозвался о современных учебниках географии.

По его мнению, они несопоставимы со старыми учебниками, поэтому им необходимо рецензирование РГО.