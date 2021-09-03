Шойгу предложил «сибирскую ипотеку» тем, кто захочет жить в новых городах

Россиян, которые захотят переехать в Сибирь для развития новых городов, могут дополнительно мотивировать. Как сообщил министр обороны РФ в интервью РБК, этим людям могут предоставить определённые льготы, например «сибирскую ипотеку».

Можно продумать систему подъёмных, льготных кредитов для приезжающих, предоставление по «сибирской ипотеке» благоустроенного жилья или земельных участков для строительства собственного дома, увеличить размер материнского капитала и многое другое, — сказал он.

Новые города на карте Сибири могут появиться между Братском и Красноярском, а также в районе Канска и Лесосибирска. Они могут привлечь россиян, которые сейчас проживают за рубежом, отметил глава Минобороны РФ.

Окончательный план по строительству и развитию новых городов представят в ближайшие месяцы президенту РФ Владимиру Путину, отметил Шойгу. Например, между Братском и Красноярском могут появиться промышленный центр «Медь и электротехника» и кластер по переработке алюминия «Алюминиевая долина».

Речь идёт не просто о строительстве в тайге новых населённых пунктов, подчеркнул министр, в планах — развитие сибирских макрорегионов и всей страны.

