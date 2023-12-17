Шампанское, закуска, родные: как Путин встречает Новый год Путин заявил, что встретит Новый год с близкими и выпьет с ними шампанского

Фото: kremlin.ru

Владимир Путин

Президент России Владимир Путин рассказал, как он отпразднует Новый год. Что он будет пить, чем займется?

Как будет отмечать Новый год Путин

Российский лидер в интервью журналисту Павлу Зарубину рассказал, что встретит Новый год за бокалом шампанского с близкими людьми.

«Бокал шампанского с близкими людьми, разговоры на бытовые темы», — сказал Путин во фрагменте программы «Москва. Кремль. Путин» на «России 1», который Зарубин опубликовал в Telegram-канале.

Президент добавил, что пока еще не был в магазине и не выбирал подарки для близких, но постарается сделать что-то приятное для тех, с кем встречает Новый год.

Что пьет Путин

Любимым алкогольным напитком президента России является пиво. Об этом он рассказывал во многих интервью и даже называл конкретную марку — Путин предпочитает немецкий «Радебергер». Это светлое пиво он распробовал во время службы в ГДР.

«Мы регулярно ездили в маленький городишко Радеберг, а там был один из лучших пивных заводов в Восточной Германии. Я брал такой баллон на три с лишним литра. Пиво в него наливаешь, потом краник нажимаешь — и пьешь как из бочки. Вот и получалось в неделю регулярно 3,8 литра пива. И до работы два шага от дома, так что лишние калории не сбросишь», — написано в книге «От первого лица — Разговоры с Владимиром Путиным».

Фото: radeberger.com

Пьет ли Путин водку

В сентябре 2019 года Путин посетил дагестанское село Ботлих, где встретился с участниками народного ополчения, принимавшими участие в боевых действиях в Дагестане в августе — сентябре 1999 года. Тогда президент выполнил обещание, которое дал им 20 лет назад, — выпил стопку водки, которую отставил нетронутой во время своей поездки в Дагестан в августе 1999 года.

«Дело не в тостах, а дело в людях. Это полезно, это важно, чтобы мы не забывали об этих событиях и об этих людях — для того, чтобы ничего подобного у нас не повторилось», — сказал Путин в интервью телеканалу «Россия 1».

В 2018 году Путин в интервью Международному радио Китая рассказал, как выпил водки с лидером КНР Си Цзиньпином в свой день рождения.

«Наверное, председатель Си Цзиньпин — единственный из всех мировых лидеров, с которым мне пришлось отметить один из своих дней рождения. Здесь секрета нет — мы сделали это очень по-простому. Не буду скрывать, мы выпили по рюмке водки, просто нарезали какую-то колбасу», — рассказывал глава государства.

Чем закусывает Путин

Глава государства во время прямой линии ответил на вопрос, какой традиционный новогодний салат ему нравится больше — оливье или селедка под шубой. Ведущий мероприятия предложил главе государства сделать выбор между двумя популярными в России новогодними салатами.

«Смотря что закусывать», — в шутку ответил президент.

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Что говорил Путин о подарках на Новый год

По мнению Путина, самый большой подарок — это собственные дети и внуки. Об этом он заявил по время прямой линии и большой пресс-конференции 14 декабря.

«Вы знаете, самый запоминающийся подарок, я думаю, что очень многие и в зале в этом, и те, кто нас слушает и видит, согласятся, что самый большой подарок — это дети и дети наших детей. Это подарок от Всевышнего», — сказал президент.

Также он добавил, что более приятные ощущения человек получает в тот момент, когда дарит подарок, а не когда получает.

«Больше всего нас радуют даже не те подарки, которые дарят нам, а те подарки, которые дарим мы. Потому что мы смотрим на себя в зеркало: „Ай, какой я молодец!“», — указал глава государства.

Путин выразил уверенность, что это утверждение верно для большей части мужской аудитории России.

«Большее удовольствие приносит сам процесс дарения кому-то, чем получения от кого-то», — пояснил глава государства.

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