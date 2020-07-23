СФ одобрил закон об укреплении воспитания в системе образования

https://static.news.ru/photo/f65d5676-cd89-11ea-bf98-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Совет Федерации ободрил законопроект, внесённый в мае президентом РФ Владимиром Путиным, об укреплении воспитательной составляющей в системе образования.

Так, в законе «Об образовании в РФ» будет установлен механизм организации воспитательной работы, которая войдёт в состав образовательных программ. Программа воспитания, а также календарный план воспитательной работы, должны быть включены в образовательную программу образовательного учреждения.

В рабочую программу, в частности, должен войти комплекс характеристик воспитательной работы, включающий задачи, цели, основные направления, а также средства и методы воспитания.

В календарном плане должны быть указаны события и мероприятия воспитательной направленности в учебном году.

Кроме того, в законе будет уточнено понятие «воспитание». Под ним предлагается понимать деятельность, направленную развитие личности, создание условий для самоопределения, формирование чувства патриотизма, уважения к памяти защитников Отечества, закону и правопорядку, бережного отношения к культурному наследию.

Как ранее писал NEWS.ru, на пленарном заседании, состоявшемся в среду, Государственная дума приняла сразу во втором и третьем чтении проект закона об укреплении воспитательной составляющей в образовательной системе.