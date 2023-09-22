Севший под Новосибирском самолет планируют вернуть в эксплуатацию

Фото: Стрингер/NEWS.ru

Самолет «Уральских авиалиний», совершивший экстренную посадку на грунт

Севший в поле под Новосибирском самолет авиакомпании «Уральские авиалинии» могут вновь ввести в эксплуатацию, сообщает РИА Новости со ссылкой на оценки экспертов. По предварительным данным, самолет находится в хорошем состоянии, у него нет серьезных повреждений. Предполагается, что в будущем он сможет вновь выполнять полеты. Однако это произойдет не раньше, чем через несколько месяцев.

Специалисты «Уральских авиалиний» отмечают, что в ходе экстренной посадки на грунт повреждения получили лопатки вентилятора двигателя, а также передняя стойка шасси. Кроме того, в сами двигатель попал грунт. В ходе анализа состояния самолета были устранены неполадки, связанные с работой одной из гидросистем. Также с воздушного судна сняли самописцы для выяснения всех обстоятельств случившегося. В настоящее время самолет стоит на специальных платформах из дерева, обеспечивающих его устойчивость. После окончания всех необходимых работ его увезут с поля.

Инцидент с самолетом Airbus 320 авиакомпании «Уральские авиалинии» произошел 12 сентября. Пилотам удалось посадить воздушное судно со 161 пассажиром прямо на поле. Причиной экстренной посадки стал отказ гидросистемы. Отмечается, что изначально пилоты планировали посадить самолет на запасном аэродроме в Новосибирске, однако им не хватило топлива.