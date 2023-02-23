Севастополь: как крепость в Крыму стала городом русской славы

Фото: Valery Lukyanov/Russian Look/Global Look Press

21 февраля 1784 года крепость Ахтиар получила от императрицы Екатерины II новое имя. Там, где стояло два десятка татарских мазанок, началось строительство величественного города — Севастополя, в переводе с греческого — «священного города».

Присоединение Крыма

История Севастополя началась задолго до этой знаменательной даты. Еще в V веке до н.э. колонисты из греческой Гераклеи Понтийской основали на южном берегу Крыма поселение, названное Херсонес Таврический. Он оказался уникальным городом, который появившись в эпоху античности, продолжал непрерывно существовать вплоть до конца XIV века, когда был уничтожен золотоордынским эмиром Едигеем. Херсонес являлся важнейшим центром торговли в Крыму в период Римской империи и наследовавшей ей Византии.

В 988 году киевский князь Владимир захватил Херсонес (русские звали его Корсунь), чтобы потребовать у императора Василия II его сестру принцессу Анну в супруги. Договорившись с императором Владимир крестил Русь, войдя в историю с прозванием «Святой». Крещение князя и его дружины состоялось в Корсунском соборе. После этого события Херсонес навсегда стал одним из священных городов России, не случайно об этом в 1784 году вспомнила Екатерина II, выбирая имя для нового города.

Фото: wikimedia.org И. М. Берсенев. «Карта Ахтиарской гавани от Бельбека до Херсонского мыса.»

Херсонес, захваченный сначала Золотой Ордой, а затем подчинившийся Османской империи быстро захирел. Греки бежали от турецкого ига, на опустевшей земле поселились немногочисленные крымские татары. Тогда вместо старинного античного полиса, напоминавшем о своем великом прошлом лишь каменными руинами, появилась меленькая деревушка Ахтиар.

Фото: wikimedia.org Руины Херсонеса

После русско-турецкой войны 1768-1774 годов Крымское ханство получило независимость от Турции. Но дружба с Россией постоянно подвергалась угрозам со стороны «османской» партии. Уже в 1774 году крымская знать свергла хана Сахиб Гирея и выбрала ханом Девлет Гирея верного слугу турецкого султана. До 1776 года Девлет Гирей находился в Крыму, но затем был выбит оттуда русским войсками под командованием Александра Суворова и бежал в Турцию. Ханом стал сторонник России Шагин Гирей.

Он стал проводить реформы, направленные на европеизацию и модернизацию Крыма. Но тут в 1777 году в Крыму началась гражданская война между сторонникам России и Турции, что привело к новому вводу русских войск. Отрядом, размещенным в Ахтиарской бухте командовал генерал Александр Суворов.

Летом 1778 года турецкая эскадра вошла в Ахтиарскую бухту. Перед Суворовым встала сложнейшая задача — заставить турок уйти не имея собственных кораблей и значительных сухопутных сил. В распоряжении генерала были всего два батальона пехоты, казачий отряд и артиллерия. На виду у турок Суворов объехал берег бухты. Узкий выход из нее подсказал план действий.

Всего за одну ночь по обеим сторонам входа в бухту солдаты возвели земляные насыпи и начали устанавливать на них артиллерийские батареи. Утром турецкий адмирал обнаружил, что еще немного и его флот будет пойман в ловушку. Османские корабли убрались восвояси. После этого Суворов продолжил возведение оборонительных сооружений. А затем на берегу Ахтиарской и Балаклавской бухт, а также в Инкермане и устье Бельбека были размещены на зимние квартиры русские солдаты.

Вернувшись к власти Шагин Гирей начал мстить своим врагам, чем спровоцировал новый мятеж. Правительство Российской империи предложило хану отречься от престола и передать Крым России, с чем Шагин Гирей, подавленный результатами неудачного правления, согласился. В феврале 1783 года крымский хан отрекся от престола, 8 апреля 1783 года Крым вошел в состав Российской империи. В июне на вершине горы Ак-Кая, князь Григорий Потемкин принял присягу на верность России от представителей всех сословий Крыма.

Основание Севастополя

Русским военным понравился Ахтиарский залив. Там была удобная бухта в которой могли вставать на стоянку корабли. Окрестные холмы были очень удобны для обороны, что обнаружил еще Суворов. В своем рапорте он докладывал князю Потемкину-Таврическому: «Подобной гавани не только у здешнего полуострова, но и на всем Черном море не найдется, где бы флот лучше сохранен был и служащие на оном удобнее и спокойнее размещены были».

Фото: wikimedia.org Русская эскадра на Севастопольском рейде. Айвазовский, 1846 год

Сразу после присоединения Крыма капитан Иван Берсенев обследовал южный берег Крыма и рекомендовал Ахтиарский залив в качестве основного места базирования кораблей Черноморского флота. Бухта была очень удобной, отлично защищенной, к тому же там хватало места для большого числа кораблей. Если построить на холмах форты, то бухта будет надежно защищена от нападения даже очень сильного неприятельского флота. Вскоре в залив вошли корабли Азовской и Днепровской флотилии. На месте заброшенного татарского поселения (его жители после присоединения Крыма уплыли в Турцию), закипела работа — 14 июня 1783 года началось строительство города, который должен был стать главным центром русского флота на Черном море.

Первый командующий Черноморским флотом вице-адмирал Федот Клокачев принял командование над кораблями в Севастополе. После тщательного гидрографического исследования залива он приказал разместить корабли в Южной бухте. По ее берегам велено было строить жилье и склады. Через неделю адмирал отбыл в Херсон, в то время главную базу создаваемого Черноморского флота. Уезжая он отправил в Санкт-Петербург донесение, в котором писал:

...При всей Европе нет подобной сей гавани —положением, величиной, глубиной. Можно в ней иметь флот до ста линейных судов, ко всему тому же сама природа такие устроила лиманы, что сами по себе отделены на разные гавани, то есть военную и купеческую.

В Севастополь адмирал уже не вернулся: в Херсоне свирепствовала эпидемия чумы, флотоводец заболел и вскоре скончался.

Столица Черноморского флота

Новым командующим флотом стал контр-адмирал Фома Маккензи. 2 июля он сообщал морскому министру, что построил здание Черноморского Адмиралтейства, продолжает строительство военных складов, казарм и ремонт кораблей. Из Адмиралтейства вскоре выросло большое промышленное предприятие Морской завод, занимавшийся строительством и обслуживанием боевых кораблей русского флота.

Фото: sevastopolcity.ru контр-адмирал Фома Маккензи

Уже в августе 1783 года было закончено строительство первой каменной православной церкви. А в ноябре сам Маккензи отпраздновал новоселье — въехал в новый дом, где был дан торжественный прием для всех офицеров черноморцев.

Адмирал Маккензи — типичный пример того, как в XVIII столетии представители всех народов Европы охотно ехали в Россию, чтобы поступить на службу. Его отец, шотландский эмигрант дослужился в России до адмиральского чина, а мать происходила из знаменитой семьи Гордонов, чей основатель являлся сподвижником Петра Великого. Память о русско-шотландском адмирале навсегда сохранилась в названии Мекензиевых гор вокруг Севастополя.

Большой проблемой молодого города была нехватка воды. Копали колодцы, но вода оказалась насыщенной солями, пришлось искать чистый источник. Вскоре его нашли, но в значительном отдалении от поселения, в Сарандинакиной балке. Тогда было принято решение строить водопровод. Такие инженерные сооружения были в конце XVIII веке редкостью не только в России, но и в Европе. Однако морские инженеры справились. Глиняные трубы для подвода воды были изготовлены местными мастерами и к 1790 году чистая свежая вода потекла в Севастополь.

Камень для городского строительства добывали неподалеку — в Инкермане. Севастополь с самого начла отстраивался как величественный каменный город классической архитектуры, с прямыми, широкими улицами. По сторонам главной площади были посажены фруктовые деревья. От площади шла первая улица города, долго называвшаяся Балаклавская дорога. На ней стояли церковь, дома господ офицеров, несколько лавок и пекарен. На вершине поросшего лесом холма, что возвышался над площадью, строили свои домики люди попроще.

Визит императрицы

В 1787 году Екатерина II устроила впечатляющую демонстрацию успехов в деле освоения Крыма и Новороссии. Новые земли стали частью Российской империи лишь несколько лет назад, по большей части они были безлюдной степью и лишь в Крыму обитало незначительное крымскотатарское население. В европейских столицах говорили, что на освоение завоеванных территорий у России уйдет сто лет. Но управляющий Новороссией князь Потемкин убедил императрицу, что ей найдется что показать иностранным гостям.

Фото: wikimedia.org Отправление Екатерины II из Канева в 1787 году

В январе пышная кавалькада выехала из Санкт-Петербурга. Екатерину II сопровождали русские вельможи, генералы, высшие чиновники, а также представители дипломатического корпуса во главе с австрийцем де Линем и французским посланником де Сегюром, всего около трех тысяч человек. На Днепре к путешествующим присоединился австрийский император Иосиф II, друг и союзник русской императрицы.

Проехав Киев, путешественники направились в Херсон, новый город, строительство которого началось совсем недавно под руководством Потемкина. Все ожидали увидеть деревянные бараки и строительные работы, но вместо этого обнаружили стоящий на Днепре совершенно европейский город с изящными каменными строениями, мощной крепостью и работающей верфью.

Далее кавалькада двинулась в Крым, куда вело только что построенное великолепное шоссе, не уступающее лучшим дорогам во Франции или Австрии. Посетив старую столицу Крымских ханов — Бахчисарай, следующим пунктом назначения Екатерина II выбрала Севастополь и его окрестности.

В Инкермане был устроен грандиозный морской парад. 46 кораблей Черноморского флота прошли по Ахтиарской бухте перед императрицей и ее гостями. Флот приветствовал Екатерину II салютом. Иностранные гости были потрясены. Де Сегюр писал в Париж: «Не более чем через 30 часов флаги ее кораблей могут развеваться в виду Константинополя, а знамена ее армии водрузиться на стенах его».

Фото: wikimedia.org Визит имперотрицы

Из Инкермана на лодках гости отправились в Севастополь. Екатерина II провела в городе два дня. Она наблюдала за морскими маневрами. Корабли продемонстрировали атаку, особенно отличился экипаж линейного корабля «Святой Павел» под командованием капитана первого ранга Федора Ушакова. Отдохнув, процессия поехала в Балаклаву, где Потемкин устроил очередное незабываемое зрелище: парад роты «амазонок», военной части, сформированной из молодых гречанок, живших в Крыму.

Севастополь при адмирале Ушакове

Закончилась русско-турецкая война 1787-1791 годов, вызванная стремлением османского султана вернуть Крым. Командование над Черноморским флотом принадлежало прославившемуся своими смелыми и поразительно успешными боевыми действиями на море адмиралу Ушакову. Он же был начальником Севастопольского порта, а поскольку Севастополь считался главной базой флота, то фактически руководил всем городом. Работы было очень много, но Ушаков никогда не боялся трудов.

Фото: wikimedia.org Памятник Ушакову в Саранске

В то время как большая часть военных и в России, и в Европе проживало на постое, занимая дома и квартиры горожан или крестьян, Ушаков начал строительство больших и удобных каменных казарм для моряков. Продолжалось совершенствование системы береговых укреплений. К 1793 году бухту защищали уже восемь артиллерийских батарей.

На берегу Южной бухты возводилось двухэтажное каменное здание госпиталя вместе с домами для врачей. Вскоре больные были переведены из старых ветхих деревянных бараков в светлые палаты морского госпиталя. Не забывал Ушаков и повседневной жизни матросов — чтобы разнообразить их стол в Севастополе завели морские огороды, где выращивали свежие овощи.

В 1796 году новый император Павел I, недолюбливавший свою мать, отменил ее указ о наименовании флотской столицы Севастополем, вернув старое название Ахтиар. Это название продержалось до 1826 года, когда император Николай I возвратил городу прежнее славное имя. Впрочем, местные жители так и продолжали использовать екатерининское имя, а Ахтиар писали только в официальных документах. Вернувшись из длительного и победоносного Средиземноморского похода Ушаков уехал на Балтику и в Севастополь больше не вернулся.

Крымская война

В 1804 году Севастополь получил особое управление. Его вывели из состава Таврической губернии и подчинили морскому командованию. Тогда же город был объявлен военным, отчего в бухту было запрещено заходить любым гражданским кораблям. Особенно иностранным. Это решение сильно ударило по развитию города, который до этого процветал за чет активной международной торговли: каждое воскресенье объявлялись торги товаров, привезенных на иностранных судах, два раза в год в Севастополе устраивали ярмарку.

Фото: wikimedia.org Деталь панорамы Франца Рубо Оборона Севастополя

Лишь в 1820 году русским купцам вновь разрешили приплывать в Севастополь, для иностранцев же, город продолжал оставаться закрытым. Теперь вся жизнь Севастополя вращалась вокруг флота и армии. В середине XIX века из 50 тысяч севастопольцев 40 тысяч являлись военными моряками. Главным работодателем считалось Адмиралтейство, где начали не только ремонтировать, но и строить крупные военные суда. Были проведены работы по благоустройству порта, построен маяк.

С 1834 по 1851 года Черноморским флотом командует адмирал Михаил Лазарев. При нем были воспитаны будущие герои Крымской войны: Павел Нахимов, Владимир Корнилов, Владимир Истомин. По заданию адмирала Лазарева английский инженер Джон Аптон разработал план реконструкции городского центра Севастополя, который был утвержден в 1840 году. Город быстро застроили зданиями в классическом стиле. Их фасады украшались колоннадами и портиками. Настоящим подарком горожанам стали два бульвара: Малый с памятником герою русско-турецкой войны капитан-лейтенанту Казарскому, командиру брига «Меркурий» и Большой, расположенный близ Театральной площади.

Но тут мирная жизнь была прервана. Началась Крымская война. В сентябре 1854 англо-франко-турецкий экспедиционный корпус высадился в Крыму. Операция проводилась под прикрытием самого мощного в мире британского флота и поэтому русские силы на Черном море не смогли воспрепятствовать этому. Обеспечив двукратное численное превосходство, союзники двинулись к Севастополю и установили осаду города.

Больше одиннадцати месяцев русские солдаты и моряки удерживали Севастополь, отбивая штурм за штурмом. Ценой огромных жертв союзники смогли взять главное укрепление Малахов курган, после чего 11 сентября 1855 русские войска оставили Севастополь. Но победа союзников в Крыму не привела к перелому в войне которая зашла в тупик. Парижский конгресс утвердил условия мира, согласно которым Россия лишалась права держать флот на Черном море.

Новые времена

Русские корабли вернулись в Севастополь в 1871 году, когда Франция, гарант Парижского мира проиграла войну с Пруссией. На Черном море началось строительство паровых броненосцев. А в Первую мировую войну Российская империя уже имела в Черноморском флоте три мощных линкора и множество более легких кораблей. Они обеспечили полное господство России в водах Черного моря и должны были прикрывать высадку десанта в Константинополе, что по замыслу русского военного командования должно было завершить войну.

Фото: wikimedia.org Черноморский флот ночью, Худ. Л. Д. Блинов

В советскую эпоху Севастополю пришлось пережить еще одну осаду. Уже в ноябре 1941 года вермахт прорвался к городу и взял его в кольцо. Оборона продолжалась до июля 1942 года. Немцы собирались переименовать Севастополь в Теодорихсхафен, но не успели. В 1944 году Крымская операция завершилась освобождением полуострова и возвращением Крыма. На этом военная история Севастополя закончилась и далее он, оставаясь главной базой русского флота, стал еще и крупнейшим курортом, куда каждый год приезжают до 700 тысяч туристов.