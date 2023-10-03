В Совфеде назвали будущий пост сенатора Рыжкова Сенатор Тимченко: Рыжков останется экспертом или советником в Совете Федерации

Фото: Михаил Климентьев/РИА Новости

Николай Рыжков

Сенатор Николай Рыжков, проработавший 20 лет в Совете Федерации, продолжит работу в качестве эксперта или советника, заявил NEWS.ru сенатор от Кировской области Вячеслав Тимченко. По словам Тимченко, Рыжков сложил полномочия, так как понял, что есть более молодые и перспективные политики, однако его опыт позволит ему остаться в политике.

Когда он понял, что есть более молодые и перспективные политики, способные продолжить его дело в Совете Федерации, он принял мужественное решение. Но он остается в политике, на передовой, теперь в качестве эксперта или советника в Совете Федерации, чтобы продолжить служить на благо России. Николай Иванович всегда будет вносить ценный вклад в развитие экономики и нашего государства, — рассказал Тимченко.

Он отметил богатый опыт Рыжкова, занимавшегося экономическими вопросами еще с советских времен и продолжавшего эту работу в новых условиях современной России. По словам Тимченко, Рыжков «абсолютно трезво» оценивает свои возможности и возможности развития России, он также всегда был примером для сенаторов и демонстрировал ответственное отношение к делу.

2 октября бывший председатель Совета министров СССР Николай Рыжков сдал мандат сенатора от Белгородской области. Полномочия 94-летнего политика досрочно прекратили 25 сентября.

Рыжков являлся членом верхней палаты парламента с 2003 года. В последний раз его наделил полномочиями сенатора губернатор региона Вячеслав Гладков в 2021 году. В настоящий момент Белгородскую область в Совфеде представляет лишь экс-губернатор региона Евгений Савченко, вошедший в верхнюю палату парламента РФ в 2020 году.