Рогозин отзеркалил заявление Госдепа об «опустевшем Белгороде» Рогозин намекнул на «опустевший Вашингтон» после подобного заявления о Белгороде

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Дмитрий Рогозин

В Вашингтоне, Париже и Киеве тоже не осталось гражданского населения, намекнул сенатор Дмитрий Рогозин в комментарии NEWS.ru после аналогичного заявления Госдепа по Белгороду. По его словам, в этих столицах «сплошные военные объекты».

Насколько мы знаем, в Вашингтоне, Нью-Йорке, Берлине, Париже и Варшаве, не говоря уж о Киеве, тоже не осталось гражданского населения. Там сплошные военные объекты, — сказал он.

Накануне официальный представитель Госдепа Мэтью Миллер заявил, что в Белгороде «практически не осталось мирных жителей» и на данный момент там «полно военных объектов». Поэтому, по его словам, США собирается поддержать союзников «во всем, что бы они ни решили сделать», а также помочь «некоторым людям, которые сомневаются, принять правильное решение».

До этого газета Politico писала, что президент США Джо Байден тайно дал разрешение украинским властям наносить удары американским вооружением по российской территории. Издание назвало это разрешение «ошеломляющим сдвигом», который приведет к эскалации конфликта и подразумевает еще большее вовлечение в него США.

От того, насколько дальнобойным будет оружие, которое западные страны будут передавать Киеву, зависит то, насколько далеко продвинется Россия в зоне СВО, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. По его словам, Западу надо точно видеть, что украинцы, стреляя по российской территории, «приближают русских» к странам Альянса.