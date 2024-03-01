Сенатор назвал условия выдачи тел погибших в Ил-76 украинцев Цеков: РФ надо требовать своих пленных в обмен на тела погибших в Ил-76

Москва должна потребовать возвращения пленных солдат ВС России в обмен на выдачу тел бойцов ВСУ, погибших при крушении Ил-76 в Белгородской области, заявил в беседе с NEWS.ru сенатор от Крыма, член международного комитета Совфеда Сергей Цеков. По его словам, получится или нет — это уже другой вопрос. Если же Украина откажется от такого предложения, то это будет ее характеризовать в соответствующем свете, добавил политик.

Я считаю, что в обмен Россия должна требовать наших пленных на Украине. Они фактически убили своих пленных. Мы должны требовать, чтобы они вернули наших пленных в равноценном количестве. Но получится это или нет — уже второй вопрос. Они же отказываются, что это организовали [подбили ИЛ-76]. Будет однозначным минусом для них, если они не вернут наших пленных. Это будет их очень характеризовать, — заявил Цеков.

Ранее уполномоченный по правам человека на Украине Дмитрий Лубинец сообщил, что контакты между российской и украинской стороной касательно возвращения тел пленных бойцов ВСУ состоятся 1 марта. Он также уточнил, что ознакомился с заявлениями РФ, которая уже выразила готовность передать тела. Украина, отметил он, также готова забрать их.