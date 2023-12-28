Сенатор назвал причину разногласий США и Евросоюза из-за российских активов Сенатор Цеков: разногласия США и ЕС из-за активов РФ объясняются недоверием

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Мнения США и Евросоюза по вопросу об изъятии российских активов разделились, поскольку в Европе понимают, что это не принесет им той пользы, о которой говорит Вашингтон, заявил в разговоре с NEWS.ru сенатор от Крыма, член международного комитета Совета Федерации Сергей Цеков. По его словам, позиция Соединенных Штатов вызывает недоверие к ним как к стране, в которой нельзя хранить свои активы.

В Евросоюзе понимают, что изъятие российских активов не принесет им той пользы, о которой говорят американцы. Им за это ничего не будет, но на самом деле будет. Как минимум будет тотальное неверие в Америку как к стране, в которой можно хранить свои активы. Многие, в том числе в Европе, просто будут выводить свои активы, а это однозначно скажется на экономике США. Будут хранить активы у себя, — пояснил он.

Как отметил Цеков, такая тенденция ведет к дестабилизации мировой финансовой системы. При этом, по его словам, европейские страны также опасаются ответа России.

Европейцы слышат, что говорят у нас. А это без ответа не останется. Запад просто украдет наши активы, мы тогда национализируем их активы, — сказал сенатор.

Страны Евросоюза, в частности Германия и Франция, ранее выразили сомнения относительно предложения США конфисковать российские активы. Члены ЕС призывают Вашингтон тщательно оценить законность такого шага. Кроме того, они предлагают обсуждать изъятие активов при сохранении высокого уровня секретности.