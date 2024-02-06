Одного из первых банкиров постсоветской России объявили в розыск В России суд заочно арестовал банкира Александра Конаныхина за терроризм

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Лефортовский суд Москвы заочно избрал в отношении бизнесмена Александра Конаныхина меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца с момента его задержания или депортации на территорию РФ, сообщает ТАСС. Он является фигурантом уголовного дела о призывах к терроризму. Россиянин скрывается от следствия за границей, поэтому был объявлен в международный розыск.

Следствие заочно предъявило Конаныхину Александру Павловичу обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 205.2 УК РФ (публичные призывы к осуществлению террористической деятельности). В связи с тем, что обвиняемый скрывается от следствия за рубежом, он был объявлен сначала в межгосударственный, а затем и в международный розыск, — отмечается в заявлении.

По информации «Известий», в 2022 году бизнесмен опубликовал антироссийские высказывания в социальных сетях. Точное местоположение подозреваемого неизвестно. Ранее СМИ писали, что он получил политическое убежище в США.

Ранее Басманный суд Москвы заочно арестовал писателя Бориса Акунина (настоящее имя — Григорий Чхартишвили, внесен Минюстом РФ в список иноагентов) за призывы к терроризму и фейки о Вооруженных силах РФ. За оправдание терроризма ему грозит срок до семи лет лишения свободы, а за распространение фейков — до 10 лет.