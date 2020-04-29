Самоизоляция в России привела к всплеску бытовых пожаров

https://static.news.ru/photo/a1ff8d8c-8ad2-11ea-b31e-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Сотрудники МЧС РФ зафиксировали увеличение числа пожаров с начала введения в стране режима самоизоляции из-за пандемии коронавируса.

С начала самоизоляции произошёл всплеск пожаров, особенно по причине детской шалости с огнём. Сейчас ситуация несколько стабилизировалась, — цитирует «Интерфакс» замглавы МЧС РФ Илью Денисова.

Число погибших в пожарах с 15 марта по 20 апреля выросло на 7% по сравнению с таким же периодом прошлого года. За период самоизоляции в результате пожаров погибли 809 россиян, из них 39 — дети.

По данным ведомства, с начала года число погибших от пожаров сократилось на 12%, а гибель детей снизилась почти на 32%.

Как писал NEWS.ru, накануне восемь человек, включая шестерых детей, погибли при пожаре в частном доме в Ленинградской области. Все погибшие были членами одной семьи, которая, по информации ЕДДС Выборгского района, считалась неблагополучной. Самому старшему из детей было восемь лет, младшему — один месяц.

18 апреля в результате возгорания в жилом доме в подмосковном Серпухове погибли два человека. Очаг пожара находился на четвёртом этаже дома № 4 по улице Форсса, горело личное имущество и меблировка квартиры.