Европейская страна хочет заставить Россию платить за крушение MH17 Рютте: Нидерланды могут потребовать у России компенсацию из-за крушения MH17

Фото: Alexander Rekun/Global Look Press

Нидерланды могут взыскать с России компенсацию за крушение рейса MH17 в Донбассе «в рамках юридических разбирательств», заявил премьер-министр Марк Рютте на своей странице в Twitter (X). По его словам, ущерб для правительства от авиакатастрофы оценивается в €166 млн.

Счетная палата по запросу правительства посчитала расходы, понесенные правительством Нидерландов после крушения рейса MH17... Хотя страдания жертв и выживших родственников, конечно, нельзя никак облегчить, мы можем сделать шаг к справедливости, — написал Рютте в публикации.

17 ноября 2022 года суд в Гааге пришел к выводу, что самолет Boeing рейса МН17 был сбит из ЗРК «Бук» с поля под Первомайским, находившимся под контролем ДНР. Следователи из Нидерландов, Бельгии, Украины, Малайзии и Австралии вынесли вердикт, что самолет сбили из установки, принадлежащей 53-й ракетной бригаде. Отмечается, что действия экипажа установить невозможно, также непонятно, кто дал команду о запуске ракеты.

В свою очередь представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что Россия не может принять результаты расследований по делу о крушении рейса МН17 в Донбассе. По его словам, это связанно с тем, что Москва не принимала участия в расследовании.