Рынок труда в РФ в целом вернулся на допандемический уровень

Рынок труда в России в целом вернулся на допандемический уровень. Об этом заявил глава Минтруда Антон Котяков, его слова приводит РИА Новости.

Вчера буквально у нас вышли данные Росстата ... По состоянию на 1 августа рынок труда вернулся в целом в Российской Федерации на допандемический уровень, — сообщил министр на полях ВЭФ.

Согласно данным Росстата, в июле текущего года безработица в стране снизилась до 4,5%, таким образом показав уровень ниже, чем был до начала пандемии в марте 2020 года — тогда он составлял 4,7%.

Восточный экономический форум (ВЭФ) проходит со 2 по 4 сеyтября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке.

Ранее сообщалось. что уровень безработицы в Москве упал до 0,55%, став минимальным с апреля прошлого года.