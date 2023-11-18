«РВ»: старший офицер ВВС Украины «перелетел» на сторону России

Фото: Danil Shamkin/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны» сообщает, что старший офицер Военно-воздушных сил Украины перелетел на сторону России. По его данным, командир авиационного звена, вероятно, прибыл на российскую территорию на своей боевой машине.

Ранее бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон заявил, что российские военные наносят Вооруженным силам Украины огромные потери. По его словам, Киеву уже почти невозможно восполнить потери в рядах ВСУ и ситуация будет только ухудшаться.

До этого советник главы Донецкой Народной Республики Ян Гагин отметил, что число украинских военных на линии фронта в районе Донецка сократилось в последнее время втрое. Это, по его словам, связано это с тем, что военнослужащие ВСУ бегут со своих позиций.

В свою очередь экс-начальник военного комитета НАТО генерал Харальд Куят рассказал о том, что в рядах ВСУ началось массовое дезертирство. По его словам, «целые роты перебегают на сторону России», из-за чего численность личного состава ВСУ, и так терпящего боевые потери, уменьшается на глазах.