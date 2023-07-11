«РВ»: российские войска прорвали оборону ВСУ и вошли в Торское у Кременной

Фото: МО РФ

Российские силы прорвали оборону ВСУ и вошли в село Торское вблизи Кременной на Сватовском направлении, сообщает Telegram-канал «Военкоры Русской Весны». По информации канала, после тяжелых потерь украинские подразделения начали отступать на обширной территории, а армия России впервые с лета 2022 года вошла в населенный пункт.

Ночью сообщилось, что российские силы разгромили бронегруппу и десант ВСУ в боях у Кременной на Сватовском направлении. Пехоте группировки войск «Центр» удалось выбить противника с важной высоты. Российские бойцы уничтожили два танка, а также три БМП. По данным канала, противник лишился до 50 человек личного состава.

Ранее подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко сообщил об усилении группировки ВСУ у населенных пунктов Сватово и Кременная в западной части Луганской Народной Республики. Концентрацию сил противника он объяснил стремлением Киева прорвать российскую оборону на Луганском направлении, которое стало для украинского командования альтернативным вариантом в условиях отсутствия успехов при контрнаступлении в Запорожской области.