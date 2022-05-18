Российские РСЗО оснастили высокоточными снарядами с самонаведением Вице-премьер Борисов заявил, что Российские РСЗО получили высокоточные снаряды с самонаведением

Реактивная система залпового огня «Торнадо» / Фото Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Реактивные системы залпового огня (РСЗО) российского производства «Торнадо-С» калибра 300 мм, которые заменят предшествующие РСЗО «Смерч», получили высокоточные снаряды с самонаведением, заявил вице-премьер РФ Юрий Борисов в ходе выступления на марафоне «Новые горизонты» общества «Знание», передаёт РИА Новости. Он подчеркнул, что новые РСЗО с калибром 122 и 300 мм, которые сменяют «Грады» и «Ураганы» способны наносить высокоточные удары.

И РСЗО «Град», «Ураган» и «Смерч»... Новые системы, которые приходят им на смену в калибре 122 и 300 миллиметров, в отличие от площадного оружия, которое выпускалось, сегодня обладают атрибутикой высокоточного оружия. В частности, калибра 300, значит, каждый снаряд имеет возможность наводится отдельно на ту или иную цель, — заявил он.

Ранее Борисов рассказал, что в России разрабатываются гиперзвуковые ракеты нового поколения для различных носителей. Уже начаты их испытания на ракетоносцах Ту-22М3М. Новыми ракетами планируется оснащать усовершенствованные и перспективные авиакомплексы.

Накануне он заявил, что комплексы противовоздушной и противоракетной обороны (ПРО) С-500 уже начинают поступать на вооружение в российские войска. С-500 является универсальным комплексом дальнего действия и высотного перехвата с повышенным потенциалом ПРО.