Ростовская аптека тайно отпускала наркотические лекарства без рецепта

Сотрудники Росздравнадзора по Ростовской области установили, что аптека без рецепта продала 5018 упаковок лекарственных препаратов, популярных в среде наркоманов. Нарушители регистрировали не все поступления медикаментов и также скрывали информацию о продажах. Учреждению было назначено наказание в виде штрафа размером 100 тысяч рублей.

Согласно системе маркировки, аптека учитывала приход-расход не всего своего товара. Так, не поставила на учёт 2063 упаковки лекарств, а тайно, нигде не учитывая расход, продала 1368, — сообщается на сайте Росздравнадзора по региону.

Арбитражный суд Ростовской области привлёк аптечную организацию к административной ответственности по ч. 4 ст. 14.1 КоАП Российской Федерации и установил штраф в размере 100 тысяч рублей. Информация также была направлена в правоохранительные органы. Если аптека снова попадётся на нарушении, ей грозит прекращение деятельности на три месяца.

Ранее стало известно, что медицинские работники в российских сёлах с начала этого года получат право продавать лекарственные средства. Эта мера поможет обеспечивать лекарствами жителей населённых пунктов, где нет аптек. Отмечается, что ранее это могли делать только фармацевтические работники.

Кроме того, для таких медицинских организаций (амбулатории, фельдшерско-акушерские пункты и центры общей врачебной практики, расположенные в сельских населённых пунктах, где нет аптечной организации) значительно упростили процедуру выдачи фармлицензий. Для работы таких объектов можно будет получить единую лицензию на фармацевтическую и медицинскую деятельность. Подтверждать наличие у работников соискателя лицензии дополнительного профобразования в части розничной торговли препаратами больше не нужно.