Ростех объявил о создании испытательной базы для нового ракетоносца

Фото: МО РФ

Специалисты госкорпорации «Ростех» провели работы по созданию испытательной базы и стендового оборудования для перспективного стратегического ракетоносца, сообщили в пресс-службе компании. Отмечается, что создание базы проводилось в рамках программы «Перспективный авиационный комплекс дальней авиации» (ПАК ДА). Разработчики стендовой базы были награждены премией в области промышленного строительства за свою работу.

В рамках программы «Перспективный авиационный комплекс дальней авиации» специалисты провели полный цикл научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ по созданию испытательной базы и комплекса стендов, — уточнили в пресс-службе.

Разработкой нового бомбардировщика занимаются сотрудники компании «Туполев». Предполагается, что российская армия примет его на вооружение до 2027 года. Отмечается, что появление нового самолета поможет заменить ракетоносцы Ту-95МС, которые впервые начали эксплуатировать в 1956 году. Одной из особенностей перспективного ракетоносца станет использование технологии «стелс», позволяющей снизить радиолокационную заметность воздушного судна.

Военный эксперт Владимир Попов ранее заявил, что новое поколение истребителей, оснащенных технологиями искусственного интеллекта, изменит принцип работы боевых самолетов. По его словам, это позволит пилотам управлять несколькими машинами одновременно.