Россию спустя год пригласили на встречу глав МИД ОБСЕ Замглавы МИД Грушко: Россию пригласили на заседание ОБСЕ в Северной Македонии

Фото: MFA Russia/via Global Look Press

Сергей Лавров

Россия после годовой паузы получила приглашение на ежегодную встречу глав МИД стран Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) в Северной Македонии, сообщил РИА Новости замминистра иностранных дел Александр Грушко. Мероприятие пройдет с 30 ноября по 1 декабря в Скопье.

Приглашение получили. Намереваемся поехать на уровне министра, это министерская встреча, — сказал он в кулуарах Евразийского экономического форума.

В прошлом году Польша, принимавшая заседание Совета министров иностранных дел стран ОБСЕ, не разрешила делегации РФ посетить встречу. Глава МИД РФ Сергей Лавров тогда заявил, что Запад хоронит ОБСЕ, намеренно возводя разделительные линии.

Ранее замглавы МИД РФ Александр Грушко на полях Веронского евразийского экономического форума заявил, что представители НАТО осознают, что закрытие Балтийского моря для России означало бы его закрытие для всех. По его словам, оно не может стать внутренним морем Североатлантического альянса, а мечты о закрытии Балтики для России абсолютно необоснованны. Замглавы МИД РФ добавил, что тот, кто попытается их реализовать, должен осознавать все негативные последствия, пояснил замглавы российского МИД.