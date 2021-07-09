Россиянки объяснили, почему не хотят видеть мужей на родах

В Америке и Европе партнёрские роды пользуются большим спросом. Пары, решившиеся на это, отмечают, что их семейный союз стал только крепче. Однако в России женщины предпочитают рожать только в присутствии врача. Представительницы прекрасного пола объяснили, почему не хотят пускать мужчин в родильную комнату, пишет Readovka.

Мужчина, находящийся в родовой комнате, может не только успокаивать возлюбленную, но и следить за медперсоналом. Он в нужный момент позовёт врача и окажет необходимую помощь. Но жительницы России считают, что у их вторых половинок может пропасть желание после увиденного в родблоке.

Из 10 примеров перед моими глазами, когда муж присутствовал на родах, только у одного сохранилось влечение к жене. Остальные девять из 10 обожают своих жён как подруг, матерей общего ребёнка, и т. д. Но либидо в их адрес подавлено — говорят, перед глазами стоит картина, как оттуда вперемешку кровь, плацента и прочее, — поделилась одна интернет-пользовательница.

По её словам, большинство мужчин находят себе любовниц, с которыми нет таких неприятных ассоциаций.

Другая женщина рассказала, что её подруга подарила мужу двоих детей. На роды она его не взяла. Но у супруга всё равно пропал интерес к жене. Он признался, что её фигура сильно изменилась. Его любовь угасла.

Юзеры решили, что разводы у пар никак не связаны с деторождением. Многие списали это на то, что мужчины слишком инфантильны.

Бросают не потому, что увидели рождение ребёнка, а потому, что не хотят нести ответственность за него и его воспитание. Мужчинки ни памперс не сменят, ни ночью не встанут за ребёнком, — посетовала россиянка.

При этом у некоторых есть удачный опыт партнёрских родов . Они подчеркнули, что их союз стал крепче. Кроме того, люди могут расставаться из-за других причин. Нельзя всё списывать на роды и неготовность к семейной жизни.

Мы с мужем рожали. Муж остался жив-здоров и адекватен, — отметила другая женщина.

Ранее стало известно, что у москвичек становится популярным рожать вместе с мужем или членами своей семьи. Так называемые партнёрские роды сейчас практикуют более 30% женщин.