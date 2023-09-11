В большей части регионов России с 8 по 10 сентября проходили выборы разных уровней.
В 21 регионе проходили выборы глав субъектов, еще в 20 проходили выборы в местные законодательные собрания. Также в пяти регионах прошли непрямые выборы глав.
Прошедшие выборы стали первыми, проведенными согласно российскому законодательству, в новых регионах.
Вечером по московскому времени начался марафон «Ночь выборов», в рамках которого политические и общественные деятели обсуждают свои ожидания и итоги голосований.
Окончательные итоги выборов подведены уже в нескольких регионах. В частности, в Москве мэром избран Сергей Собянин (76,39%), в Хакасии победа осталась за действующим губернатором Валентином Коноваловым (63,14%), также переизбрались губернаторы Московской области Андрей Воробьев (83,68%) и глава Нижегородской области Глеб Никитин (82,82%).
Фото: Артур Новосильцев/АГН «Москва»
Работа участков для голосования на выборах мэра столицы 10 сентября 2023 года
Фото: Артур Новосильцев/АГН «Москва»
Работа участков для голосования на выборах мэра столицы 10 сентября 2023 года
Фото: Артур Новосильцев/АГН «Москва»
Работа участков для голосования на выборах мэра столицы 10 сентября 2023 года
Фото: Артур Новосильцев/АГН «Москва»
Работа участков для голосования на выборах мэра столицы 10 сентября 2023 года
Фото: Ярослав Чингаев/АГН «Москва»
Работа участков для голосования на выборах мэра столицы 10 сентября 2023 года
Фото: Ярослав Чингаев/АГН «Москва»
Работа участков для голосования на выборах мэра столицы 10 сентября 2023 года
Фото: Сергей Ведяшкин/АГН «Москва»
Брифинг председателя Центральной избирательной комиссии (ЦИК) России Эллы Памфиловой о предварительных итогах голосования на выборах
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Всероссийский онлайн-марафон «Ночь выборов — 2023. От Москвы до самых до окраин»
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Первый заместитель председателя комитета Государственной думы РФ по обороне Алексей Журавлев участвует во Всероссийском онлайн-марафоне «Ночь выборов — 2023. От Москвы до самых до окраин»
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Координатор Московского городского отделения ЛДПР Дмитрий Кошлаков-Крестовский на пресс-конференции ЛДПР в рамках Всероссийского онлайн-марафона «Ночь выборов — 2023. От Москвы до самых до окраин»