Россияне выбрали новых мэров и губернаторов: кадры решающего голосования

Фото: Ярослав Чингаев/АГН «Москва»

Работа участков для голосования на выборах мэра столицы 10 сентября 2023 года

В большей части регионов России с 8 по 10 сентября проходили выборы разных уровней.

В 21 регионе проходили выборы глав субъектов, еще в 20 проходили выборы в местные законодательные собрания. Также в пяти регионах прошли непрямые выборы глав.

Прошедшие выборы стали первыми, проведенными согласно российскому законодательству, в новых регионах.

Вечером по московскому времени начался марафон «Ночь выборов», в рамках которого политические и общественные деятели обсуждают свои ожидания и итоги голосований.

Окончательные итоги выборов подведены уже в нескольких регионах. В частности, в Москве мэром избран Сергей Собянин (76,39%), в Хакасии победа осталась за действующим губернатором Валентином Коноваловым (63,14%), также переизбрались губернаторы Московской области Андрей Воробьев (83,68%) и глава Нижегородской области Глеб Никитин (82,82%).