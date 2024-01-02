Россияне увидят пик активности метеорного потока Квадрантиды Астроном Железнов: поток метеоров Квадрантиды можно наблюдать в ночь на 3 января

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В ночь с 2 на 3 января на территории России ожидается максимум метеорного потока Квадрантиды, рассказал NEWS.ru старший научный сотрудник института прикладной астрономии РАН кандидат физико-математических наук Николай Железнов. По его словам, россияне смогут увидеть около 120 метеоров в час, однако пик их активности длится всего несколько часов.

В ночь с 2 на 3 января ожидается максимум метеорного потока Квадрантиды. Наблюдается в созвездии Волопаса. Можно увидеть около 120 метеоров в час, но пик их активности длится всего несколько часов. Они часто образуют яркие огненные метеоры, из-за чего их легче заметить. В этом году Квадрантиды могут стать самым сильным метеорным потоком, — отметил Железнов.

Ранее сообщалось, что в 2024 году россияне могут стать свидетелями ярких астрономических событий, среди которых солнечные затмения, покрытие планет Луной, соединение планет и суперлуние. Также можно будет увидеть падение двух комет. В частности, в марте — начале апреля в Северном полушарии станет видна подлетающая к Солнцу периодическая комета 12P/Понса — Брукса, а в октябре россияне понаблюдают за недавно открытой совместно обсерваторией Цзыцзиньшань и роботизированным комплексом астрономического обзора ATLAS кометой С/2023 A3.