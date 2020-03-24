В 2019 году в России выдали более 442 тысяч лицензий на приобретение гражданского огнестрельного оружия. Это больше, чем в 2018 году (399 тысяч). Об этом NEWS.ru сообщили в Федеральной службе войск национальной гвардии.
Вместе с тем за год выросло количество случаев регистрации такого оружия — с 420 тысяч единиц в 2018 году до 480 тысяч в 2019 году.
Как отметили в ведомстве, чаще всего граждане регистрировали в 2018 и 2019 годах охотничье гладкоствольное огнестрельное оружие марки МР-155.
Ранее NEWS.ru писал, что американские продавцы оружия и боеприпасов сообщили о резком росте продаж своих товаров — их покупатели обеспокоены возможными социальными последствиями эпидемии коронавируса.
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