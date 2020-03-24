https://static.news.ru/photo/fb5c80c6-6dd4-11ea-8996-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В 2019 году в России выдали более 442 тысяч лицензий на приобретение гражданского огнестрельного оружия. Это больше, чем в 2018 году (399 тысяч). Об этом NEWS.ru сообщили в Федеральной службе войск национальной гвардии.

Вместе с тем за год выросло количество случаев регистрации такого оружия — с 420 тысяч единиц в 2018 году до 480 тысяч в 2019 году.

Как отметили в ведомстве, чаще всего граждане регистрировали в 2018 и 2019 годах охотничье гладкоствольное огнестрельное оружие марки МР-155.

Ранее NEWS.ru писал, что американские продавцы оружия и боеприпасов сообщили о резком росте продаж своих товаров — их покупатели обеспокоены возможными социальными последствиями эпидемии коронавируса.