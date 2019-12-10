Число поездок россиян за рубеж стабильно растёт. В 2016 году жители России отправились за границу более 31,5 млн раз, в 2017-м — около 39,5 млн раз, в 2018-м — почти 42 млн. В период с января по сентябрь прошлого года за рубеж граждане страны выехали около 33 млн раз в то время, как за первые девять месяцев текущего года — 35 млн. Об этом свидетельствуют данные Росстата, с которыми ознакомился NEWS.ru. В статистике учитываются не только поездки с целью туризма, но и рабочие выезды.

Россияне пытаются оптимизировать выезды за границу и сделать их менее затратными, считает вице-президент Российского союза туриндустрии Юрий Барзыкин. Такой подход, по мнению специалиста, позволяет туристам посещать зарубежные страны чаще. При этом порядка 50% россиян отправляются в поездки вместе со своей семьёй, отметил собеседник NEWS.ru.

Модель потребления меняется, но российские туристы не отказываются от поездок за границу. Вместо 10–12 дней они теперь чаще отправляются отдыхать на шесть дней. Более того, открылась Турция. Из-за этого сильно увеличилось число выездных туристов. При этом стоит отметить, что основная цель российских туроператоров сейчас — увеличить и сохранить клиентскую базу. По этой причине они зачастую получают минимум прибыли. Некоторые направления и вовсе продаются по себестоимости. Юрий Барзыкин вице-президент Российского союза туриндустрии вице-президент Российского союза туриндустрии

Первый вице-президент Ассоциации туроператоров России Владимир Канторович, в свою очередь, связал рост числа зарубежных поездок с улучшением материального состояния россиян. Однако, отметил он, речь идёт о гражданах с высоким достатком, которые и ранее позволяли себе отправляться за границу. Это, по словам эксперта, связано с тем, что в России растёт разрыв между бедными и богатыми.

На интерес россиян к зарубежным поездкам влияет также то, что после 2014 года многие из них отправились отдыхать на курорты внутри страны и сделали выводы о качестве сервиса на них, считает Канторович.

После присоединения Крыма россияне на волне патриотизма поехали отдыхать на полуостров и в Краснодарский край. Многие из них, вкусив прелести российского сервиса, решили, что отныне отдают предпочтение турецкому. Владимир Канторович первый вице-президент Ассоциации туроператоров России первый вице-президент Ассоциации туроператоров России

Самыми популярными заграничными направлениями среди россиян в этом году стали Турция (5,6 млн поездок), Абхазия (3,8 млн), Финляндия (2,7 млн), Украина (1,8 млн) и Китай (1,7 млн).

Абхазия Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Высокую популярность Абхазии, Финляндии и Китая первый вице-президент Ассоциации туроператоров России связал с развитостью приграничного туризма, а Украины — с тем, что в ней проживает большое число родственников россиян.

Финляндия находится рядом с Санкт-Петербургом. И даже если житель Питера приехал в эту страну на несколько часов, это всё равно расценивается как туристическая поездка. Что касается Абхазии, то в 2020 году мы ещё сильнее увидим, что она отчасти заменяет российским путешественникам Грузию, — пояснил Владимир Канторович.

При этом за несколько лет в два раза выросло число поездок в Венгрию. Если в 2016 году в период с января по сентябрь эту страну жители России посетили 70 тыс. раз, то в 2019-м — 143 тыс.

Рост популярности этого направления Барзыкин объяснил тем, что туроператоры активно его продвигают. Более того, страна является культурно-познавательным и бальнеологическим (оздоровительным) объектом, а также граничит с Австрией, что позволяет туристам в рамках одной поездки посетить две страны.

Также за несколько лет в два раза увеличилось количество поездок в Узбекистан. Если в 2016 году в период с января по сентябрь эту страну россияне посетили 76 тыс. раз, то в текущем году — 151 тыс. Вице-президент Российского союза туриндустрии связал это с появлением более активного авиасообщения. А также с тем, что туда отправилась часть туристов, которая планировала поехать в Грузию (летом этого года президент Владимир Путин запретил авиакомпаниям возить россиян в эту страну).