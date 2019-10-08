https://static.news.ru/photo/01f1d26a-e9d2-11e9-aac9-fa163e074e61_660.jpg Фото: pixabay.com

По данным исследовательской компании NeoAnalytics (есть в распоряжении News.ru), совокупный объём импорта кофе и чая из Украины за II квартал 2019 года в денежном выражении уменьшился на 57,1% по отношению к аналогичному показателю 2018 года и составил 17,19 тонны, в денежном отношении $105 тыс.

Аналитики компании оценивают долю поставок кофе и чая из Украины в пределах 1% в общей структуре импорта данных товаров в РФ.

Кофе не произрастает на территории Украины. Страна закупает его во Вьетнаме, Бразилии, Колумбии, Индонезии и других государствах. Напиток традиционно выступает базовым продуктом потребительской корзины россиян. По данным экспертов рынка, житель РФ в среднем выпивает в год до 1,5 кг, то есть порядка трёх пачек растворимого и натурального кофе. Рост потребления напитка наблюдается в стране с начала 1990-х годов и остаётся стабильным, несмотря на кризисные явления в экономике.

Чайной отрасли в России более 100 лет, однако сегодня все хозяйства страны по данному направлению собирают менее 1 тыс. тонн чайных листьев в год. Производством в основном занимаются на Кубани. Эксперты отмечают, что в России в последнее время увеличивается спрос на премиум-сегмент, также популярны травяные, фруктовые и экзотические сорта.

В международной организации по кофе (ICO) ожидают, что сезон-2018/19 станет профицитным: объём мирового производства, оцениваемый в 167,47 млн мешков, превышает мировое потребление. В результате цена на напиток будет падать.

Ранее News.ru писал об увеличении на 13,8% завоза из Белоруссии в Россию в 2018 году. Общие поставки из союзной республики эксперты оценили в $5,1 млн.