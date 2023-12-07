Россиянам рассказали, как правильно выбрать икру для новогоднего стола Роскачество: при выборе икры важно отдавать предпочтение крупным производителям

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При выборе икры для новогоднего стола важно обращать внимание на среднюю стоимость товара и отдавать предпочтение крупным производителям, продукция которых известна и много лет присутствует на рынке, рассказали NEWS.ru в пресс-службе Роскачества. Если продукт стоит ниже этой стоимости, то лучше воздержаться от покупки. Также стоит обратить внимание на условия реализации икры.

Она должна храниться при более низкой температуре, чем температура бытового холодильника, поэтому она должна реализовываться из холодильников с более низкой температурой. При выборе жестяной банки рекомендуем смотреть на ее целостность, а также убедиться в отсутствии вздутости. Также нужно потрясти банку перед покупкой — если услышали звук «бултыхания», это говорит о наличии лишней жидкости, которой там быть не должно, — рассказали в Роскачестве.

В ведомстве напомнили, что икра разных рыб отличается по размеру, цвету и внешнему виду, а также цене. Самой распространенной является икра горбуши, которая обладает выраженным вкусом икры, ярко-оранжевым, лососевым, цветом и средним диаметром икринок.

Икра форели имеет плотную оболочку, бывает и желтой (темно-желтой), и лососевой, а вкус более нейтральный, может присутствовать легкая горчинка. Икра кижуча чуть мельче, чем у горбуши, ее цвет — темно-красный с преобладанием бордового оттенка. Икра нерки — самая мелкая, примерно 3 мм, ярко-красного цвета, вкус со свойственной горчинкой, — добавили в Роскачестве.

Ранее диетолог Соломатина рассказала, что традиционный новогодний салат оливье можно сделать полезнее. Она посоветовала добавить вместо колбасы либо говядину, либо курицу, либо индюшачью грудку. Также диетолог рекомендовала меньше использовать яичный желток.