Россиянам объявили о новом праздничном дне Мишустин подписал постановление о Дне работника электронной промышленности

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Новый профессиональный праздник начнут отмечать в России, в стране появится День работника электронной промышленности, сообщили в пресс-службе правительства. Премьер-министр Михаил Мишустин уже подписал соответствующее постановление. Новый праздник будет отмечаться в первое воскресенье октября.

Новый профессиональный праздник — День работника электронной промышленности — будет отмечаться в первое воскресенье октября. Постановление, закрепляющее эту дату в календаре, подписал председатель правительства России Михаил Мишустин, — говорится в публикации.

Предложение ввести в стране День работника электронной промышленности озвучил президент Российской академии наук Геннадий Красников. Инициативу поддержали представители отрасли. Как отметили в правительстве РФ, сегодня электронная промышленность является одной из стратегических отраслей государственной экономики, в данной сфере работают более 300 тысяч человек.

Ранее аналитики социальной сети «Одноклассники» рассказали, что самыми популярными профессиональными праздниками у россиян оказались дни учителя, воспитателя и медицинского работника. Кроме того, профессиональные дни часто отмечают строители, железнодорожники, работники торговли, радио и пожарной охраны, юристы и финансисты.