Россия заняла восьмое место по числу заболевших коронавирусом

https://static.news.ru/photo/bb323fa4-896d-11ea-9b38-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Россия опередила Иран и Китай по числу заражённых коронавирусом. В стране количество заболевших достигло 91,5 тысячи человек. Таким образом, Россия заняла восьмое место в мире по этому показателю.

На сегодняшний день во всём мире выявлено более трёх миллионов человек с коронавирусной инфекцией. От заболевания скончались 208 тысяч. Выздороветь удалось 878 тысячам пациентов. ВОЗ признала пандемией вспышку коронавируса в марте 2020 года.

Ранее с официальным обращением к гражданам России выступил президент страны Владимир Путин. Он заявил, что за последнее время число исследований на коронавирус выросло в 60 раз. Также он продлил режим самоизоляции в стране до 11 мая.

Как писал NEWS.ru, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил об опасности поспешных решений в условиях пандемии. По его словам, они могут привести к возобновлению числа заражённых.