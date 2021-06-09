Россия возобновляет авиасообщение ещё с восемью странами

https://static.news.ru/photo/484ad8a4-d38f-11ea-8d3b-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

С 10 июня Россия официально возобновляет прерванное из-за пандемии коронавируса авиационное сообщение ещё с восемью странами. Об этом сообщает ТАСС.

С сегодняшнего дня российские перевозчики смогут осуществлять прямые регулярные рейсы в Австрию, Венгрию, Ливан, Люксембург, Маврикий, Марокко и Хорватию. Кроме того, возможно чартерное авиасообщение с Албанией. Решение о возобновлении рейсов в эти страны принял в конце мая оперативный штаб по борьбе с коронавирусной инфекцией.

При этом почти на всех направлениях будут действовать квоты на полёты — не более двух рейсов в неделю между Москвой и другой страной. Более того, для маршрутов Москва — Люксембург, Москва — Бейрут и Москва — Тирана будет действовать квота на один полёт в неделю. О планах открытия рейсов по новым направлениям пока не заявила ни одна российская авиакомпания.

В настоящее время Россия открыла регулярное авиасообщение с Азербайджаном. Арменией, Белоруссией, Индией, Исландией, Казахстаном, Мексикой, Португалией, Саудовской Аравией, Вьетнамом, Венесуэлой, Грецией, Германией, Сингапуром, Сербией, Эфиопией, Катаром, Киргизией, Южной Кореей, Египтом, ОАЭ, Швейцарией, Шри-Ланкой, Узбекистаном, Финляндией, Японией, Мальдивами, Мальтой, Кубой и Сейшелами.

Ранее сообщалось, что полётные программы между Россией и Турцией могут быть восстановлены в июле. Об этом в разговоре с журналистами сообщил вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Юрий Барзыкин.